Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Visita del Papa

Madrid se prepara para la visita del Papa: cortes de tráfico, teletrabajo y pantallas gigantes

La visita del pontífice León XIV ya está dejando efectos en la capital antes de su llegada a la que asistirán más de un millón de personas.

El Papa León XIV saluda antes de celebrar la Santa Misa del Jubileo

El Papa León XIV saluda antes de celebrar la Santa Misa del JubileoEuropa Press

Publicidad

Sara Soto
Publicado:

Su visita comenzará el próximo sábado cuando aterrice en Madrid a las 10:30 en el aeropuerto de Barajas. Dejará la capital el martes para continuar por Barcelona, y posteriormente irá a Gran Canaria y Tenerife. Sin duda, será una visita histórica ya que hace 15 años que un Papa no visita España, desde que Benedicto XVI fue a Madrid en 2011.

Escenarios y pantallas en construcción

León XIV aún no ha llegado a Madrid, pero los efectos de su visita ya se están notando. Estos días la capital está sufriendo más atascos de lo normal, y también, cortes de carretera para el montaje de los escenarios y de las más de 50 pantallas gigantes para ver y escuchar los actos en las principales calles de la ciudad. Son varias las líneas de autobús que no efectúan parada en los puntos clave de la visita, como la Plaza de Cibeles o el Paseo de la Castellana. Además, la calle Alcalá y los aledaños del Bernabéu están en obras, lo que empeora la situación y agrava el colapso. “Todos mis autobuses pasan por todos los sitios que están cortado”, comenta una pasajera afectada.

15 estaciones de metro cerradas

Durante la visita del Papa, del 6 al 9 de junio, quince estaciones de metro permanecerán cerradas según la Comunidad de Madrid. Por esta razón, José Luis Martínez Almeida, Alcalde de Madrid, ha recomendado el teletrabajo esta semana.

1. Banco de España

2. Retiro

3. Príncipe de Vergara

4. Serrano

5. Colón

6. Bilbao

7. Tribunal

8. Plaza de España

9. Sol

10. Sevilla

11. Chueca

12. Ópera

13. Noviciado

14. Cuzco (por obras)

15. Santiago Bernabéu (por obras) Vigilia y Misa.

Los actos multitudinarios

La Vigilia tendrá lugar el sábado día 7 a las 20:30 en la Plaza de Lima, en pleno paseo de la Castellana, junto a una cruz de varios metros de altura que han incorporado para la ocasión. Al día siguiente, en la Plaza de Cibeles el Papa León XIV llegará en el icónico ‘papamovil’ para celebrar la Santa Misa, y posteriormente, la procesión del Corpus Christi. Estos dos actos van a ser los más multitudinarios de la visita papal. Se espera la llegada de más de 1 millón de personas, y ya hay alrededor de 350.000 voluntarios inscritos para ayudar ese fin de semana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 30 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 30 de mayo?

Efemérides de hoy 30 de mayo de 2026: El teleférico más alto del mundo

Publicidad

Sociedad

El Papa León XIV saluda antes de celebrar la Santa Misa del Jubileo

Madrid se prepara para la visita del Papa: cortes de tráfico, teletrabajo y pantallas gigantes

Malabo, EQUATORIAL GUINEA: NO LIBRI** Equatorial Guinea,Vatican, 2026/4/21 Pope Leo XIV meets with the World of Culture at the Leon XIV Campus of the National University in Malabo on the ninth day of an 11-day apostolic journeyPhotograph by VATICAN MEDIA / Catholic Press PhotoEuropa Press/Contacto/VATICAN MEDIA21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Así es la agenda del Papa durante su visita a España: 12 discursos y más de 2.500 kilómetros recorridos

Detenidas nueve personas por usar medicación y productos de estética ilegales en varias provincias

Detenidas nueve personas por usar medicación y productos de estética ilegales en varias provincias

Último vuelo del Concorde
Efemérides

Efemérides de hoy 31 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 31 de mayo?

“Hay que dejarlo todo por escrito: el colegio, el móvil, las redes sociales, los viajes o los cumpleaños”
En caso de divorcio

“Hay que dejarlo todo por escrito: el colegio, el móvil, las redes sociales, los viajes o los cumpleaños”

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
SUCESOS

Detenida una mujer tras apuñalar a su pareja con un cuchillo de cocina en Almería

Tras la agresión, la víctima decidió abandonar el domicilio, recoger sus pertenencias y regresar a su país de origen, poniendo distancia con la presunta agresora.

Zona agrícola incendiada en Pozoblanco (Córdoba) a causa del impacto de un rayo
INCENDIO

Declarado un incendio en una zona agrícola de Pozoblanco por el impacto de un rayo

El Plan Infoca ha movilizado a un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un helicóptero semipesado para controlar las llamas, originadas por una tormenta seca.

Rescatan en Sagunto (Valencia) a dos personas tras un accidente de un hidroavión a 500 metros de la costa

Rescatan a dos personas tras un accidente de un hidroavión a 500 metros de la costa en Sagunto

Imagen de archivo de un vehículo de la Ertzaintza

Detenido en Vitoria el conductor de una furgoneta que transportaba a once personas, una de ellas en el maletero

A3 Noticias Fin de Semana (30-05-26) Leonor acompaña por primera vez a los Reyes en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas

Noticias de hoy, sábado 30 de mayo de 2026

Publicidad