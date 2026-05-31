Madrid se prepara para la visita del Papa: cortes de tráfico, teletrabajo y pantallas gigantes

Su visita comenzará el próximo sábado cuando aterrice en Madrid a las 10:30 en el aeropuerto de Barajas. Dejará la capital el martes para continuar por Barcelona, y posteriormente irá a Gran Canaria y Tenerife. Sin duda, será una visita histórica ya que hace 15 años que un Papa no visita España, desde que Benedicto XVI fue a Madrid en 2011.

Escenarios y pantallas en construcción

León XIV aún no ha llegado a Madrid, pero los efectos de su visita ya se están notando. Estos días la capital está sufriendo más atascos de lo normal, y también, cortes de carretera para el montaje de los escenarios y de las más de 50 pantallas gigantes para ver y escuchar los actos en las principales calles de la ciudad. Son varias las líneas de autobús que no efectúan parada en los puntos clave de la visita, como la Plaza de Cibeles o el Paseo de la Castellana. Además, la calle Alcalá y los aledaños del Bernabéu están en obras, lo que empeora la situación y agrava el colapso. “Todos mis autobuses pasan por todos los sitios que están cortado”, comenta una pasajera afectada.

15 estaciones de metro cerradas

Durante la visita del Papa, del 6 al 9 de junio, quince estaciones de metro permanecerán cerradas según la Comunidad de Madrid. Por esta razón, José Luis Martínez Almeida, Alcalde de Madrid, ha recomendado el teletrabajo esta semana.

1. Banco de España

2. Retiro

3. Príncipe de Vergara

4. Serrano

5. Colón

6. Bilbao

7. Tribunal

8. Plaza de España

9. Sol

10. Sevilla

11. Chueca

12. Ópera

13. Noviciado

14. Cuzco (por obras)

15. Santiago Bernabéu (por obras) Vigilia y Misa.

Los actos multitudinarios

La Vigilia tendrá lugar el sábado día 7 a las 20:30 en la Plaza de Lima, en pleno paseo de la Castellana, junto a una cruz de varios metros de altura que han incorporado para la ocasión. Al día siguiente, en la Plaza de Cibeles el Papa León XIV llegará en el icónico ‘papamovil’ para celebrar la Santa Misa, y posteriormente, la procesión del Corpus Christi. Estos dos actos van a ser los más multitudinarios de la visita papal. Se espera la llegada de más de 1 millón de personas, y ya hay alrededor de 350.000 voluntarios inscritos para ayudar ese fin de semana.

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