Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

TERREMOTO EN GRANADA

"Es un pánico que te paraliza": una vecina de Granada pasa tres noches en su coche por miedo a los terremotos

Granada vive horas de miedo tras el terremoto de magnitud 4,8 registrado en Gójar el martes y las múltiples réplicas que ha desencadenado. Muchos vecinos han pasado la noche fuera de sus casas. Hablamos con una de ellas.

Vecina de Gójar relata como ha vivido las últimas tres noches

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

Noche de réplicas y miedo en Granada. Muchos vecinos se han echado a la calle para pasar la noche tras el último terremoto, de magnitud 4,8, con epicentro en la localidad de Gójar, y las réplicas que se han ido produciendo a lo largo de las horas, la más contundente de magnitud 3,4.

Desde 'Espejo Público' contamos con el testimonio de una vecina del municipio que ha pasado tres noches durmiendo en su coche debido al miedo.

Aunque admite que salir a la calle va en contra de las recomendaciones de los expertos, explica que su primer instinto es salir corriendo. Relata que sacó el coche del garaje y lo llevó hasta una explanada para dormir allí.

"Es un pánico que te entra por el cuerpo que te paraliza", asegura.

"Una película de terror"

La vecina cuenta que salir de casa responde a un "instinto de supervivencia", ya que ha visto paredes agrietadas y cornisas a punto de caer. Además, reconoce que las imágenes de los terremotos registrados en Venezuela y Colombia han aumentado el miedo entre los vecinos, pese a que los expertos descartan, por el momento, que vaya a producirse un terremoto de magnitud superior a 6.

La mujer resume las escenas que están viviendo en una expresión: "Una película de terror".

Esta pasada noche, coincidiendo con las réplicas, sí decidió quedarse en casa, aunque durmió en colchones en el suelo del salón y con las mochilas de emergencia preparadas.

"Yo estaba desayunando en mi casa y vi como cayó un trozo de cornisa"

La vecina explica que varios arquitectos ya han acudido a comprobar si existen daños estructurales en las viviendas. Estos profesionales son voluntarios que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos para evaluar los posibles daños y ofrecerles tranquilidad.

Por el momento, la vecina asegura que no se han producido desalojos en la localidad. Sin embargo, el miedo continúa. De hecho, relata que, mientras desayunaba, una cornisa cayó cerca de ella.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Sara explota por la situación en Ceuta

"Pido un llamamiento": Una ceutí confiesa estar "decepcionada con el pueblo español" y explota contra las condiciones de los militares

Vecina de Gójar relata como ha vivido las últimas tres noches

"Es un pánico que te paraliza": una vecina de Granada pasa tres noches en su coche por miedo a los terremotos

“Aquí no hay ni un segundo de respiro”: máxima adrenalina en ¡Salta! esta noche para ganar hasta 50.000 euros

“Aquí no hay ni un segundo de respiro”: máxima adrenalina en ¡Salta! esta noche para ganar hasta 50.000 euros

Leonor Lavado imita a Tamara Falcó en El Hormiguero y su reacción lo dice todo: "Pensé que era yo"
El Hormiguero

Leonor Lavado sorprende a Tamara Falcó con su imitación en El Hormiguero

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique en El Hormiguero
El Hormiguero

Jesulín de Ubrique rememora su breve aventura musical y el éxito de ‘Toda’ en El Hormiguero

Siete famosos, una víctima y un asesino: Una fiesta de muerte, muy pronto en Antena 3
Próximamente

Siete famosos, una víctima, un asesino y un nuevo escenario: Una fiesta de muerte regresa muy pronto a Antena 3

La segunda entrega del programa más misterioso de la televisión está cerca de ver la luz.

Contrarreloj de David en AlaZ: se juega el duelo con Javier... ¡a una última palabra!
AlaZ | 18 de agosto

Contrarreloj de David en AlaZ: se juega el duelo con Javier... ¡a una última palabra!

El concursante barcelonés ha apurado hasta el límite de su tiempo para arriesgarse, pues de su respuesta dependía su destino y el de su rival.

“Estaría en tu camerino todo el día”: Torito confiesa a Roberto Leal qué haría si fuera invisible

“Estaría en tu camerino todo el día”: Torito confiesa a Roberto Leal qué haría si fuera invisible

“Y se lo tenía callado”: David asombra a Roberto Leal como experto en horticultura

“Y se lo tenía callado”: David asombra a Roberto Leal como experto en horticultura

Torito pierde hasta el tupé por Jorge Garbajosa: “Es la primera vez que bailo con la torre Windsor”

Torito pierde hasta el tupé por Jorge Garbajosa: “Es la primera vez que bailo con la torre Windsor”

Publicidad