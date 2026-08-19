"Es un pánico que te paraliza": una vecina de Granada pasa tres noches en su coche por miedo a los terremotos

Noche de réplicas y miedo en Granada. Muchos vecinos se han echado a la calle para pasar la noche tras el último terremoto, de magnitud 4,8, con epicentro en la localidad de Gójar, y las réplicas que se han ido produciendo a lo largo de las horas, la más contundente de magnitud 3,4.

Desde 'Espejo Público' contamos con el testimonio de una vecina del municipio que ha pasado tres noches durmiendo en su coche debido al miedo.

Aunque admite que salir a la calle va en contra de las recomendaciones de los expertos, explica que su primer instinto es salir corriendo. Relata que sacó el coche del garaje y lo llevó hasta una explanada para dormir allí.

"Es un pánico que te entra por el cuerpo que te paraliza", asegura.

"Una película de terror"

La vecina cuenta que salir de casa responde a un "instinto de supervivencia", ya que ha visto paredes agrietadas y cornisas a punto de caer. Además, reconoce que las imágenes de los terremotos registrados en Venezuela y Colombia han aumentado el miedo entre los vecinos, pese a que los expertos descartan, por el momento, que vaya a producirse un terremoto de magnitud superior a 6.

La mujer resume las escenas que están viviendo en una expresión: "Una película de terror".

Esta pasada noche, coincidiendo con las réplicas, sí decidió quedarse en casa, aunque durmió en colchones en el suelo del salón y con las mochilas de emergencia preparadas.

"Yo estaba desayunando en mi casa y vi como cayó un trozo de cornisa"

La vecina explica que varios arquitectos ya han acudido a comprobar si existen daños estructurales en las viviendas. Estos profesionales son voluntarios que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos para evaluar los posibles daños y ofrecerles tranquilidad.

Por el momento, la vecina asegura que no se han producido desalojos en la localidad. Sin embargo, el miedo continúa. De hecho, relata que, mientras desayunaba, una cornisa cayó cerca de ella.

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