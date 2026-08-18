VÍDEO: Así ha temblado Granada tras el nuevo terremoto de 4,8 que ha dejado 3 heridos

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado este martes un nuevo terremoto de magnitud 4,8 con epicentro en Gójar (Granada), tras el otro seísmo de magnitud 4,8 que sacudió el municipio Alhendín en la madrugada del sábado. El organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha detectado a las 10:37 horas de este martes un nuevo terremoto con epicentro a 5 kilómetros de profundidad.

El suelo ha vuelto a temblar en la provincia de Granada y los vecinos han salido a la calle angustiados tras notar el seísmo. Varias casas han podido registrar lo ocurrido gracias a las cámaras instaladas y han dejado imágenes impactantes mostrando el fuerte temblor.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas a consecuencia del terremoto de magnitud 4,7 registrado este martes en Granada y su área metropolitana.

Según ha informado en una atención a los medios, los tres heridos son de "carácter leve" y uno de ellos, una joven menor de edad, ha sido trasladada al hospital. Además, el Patronato de la Alhambra ha evacuado de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba y ha interrumpido la visita a estos espacios. De momento, sí continúan con normalidad en el Partal y el Generalife mientras especialistas analizan los posibles impactos.

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