Tres heridos tras un nuevo terremoto de magnitud 4,7 en Gójar, Granada, que provoca el desalojo de La Alhambra

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este martes un nuevo terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar (Granada), tras el otro seísmo de magnitud 4,8 que sacudió el municipio Alhendín en la madrugada del sábado. El organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha detectado a las 10:37 horas de este martes un nuevo terremoto con epicentro a 5 kilómetros de profundidad.

Además, el Patronato de la Alhambra ha evacuado de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba y ha interrumpido la visita a estos espacios. De momento sí continúan con normalidad en el Partal y el Generalife mientras especialistas analizan los posibles impactos.

El seísmo ha vuelto a ser sentido en su área metropolitana y por su población. Además, se ha podido sentir en diferentes puntos de otras provincias como la de Almería. El seísmo ha tenido posteriormente cuatro réplicas ya también registradas por el IGN, en concreto a las 10:53 horas. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de estas réplicas, en las que destaca el terremoto de intensidad 4 con epicentro en Churriana de la Vega y que se ha registrado en la superficie, a 0 kilómetros de profundidad y otros temblores también con mediciones previsionales en Padul, Las Gabias y de nuevo en Alhendín, en estos casos de magnitud 2,9, otro de 2,6 y uno de 2,8 respectivamente. Además, se han producido medio centenar de llamadas al 112.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que tres heridos de "carácter leve" y uno de ellos, una joven menor de edad, ha sido trasladada al hospital.

El organismo mantiene reforzada la vigilancia de la evolución de la secuencia y continúa recabando información sobre los efectos de los movimientos registrados en la provincia. Fuentes científicas apuntan a que la evolución de las réplicas y de los nuevos temblores seguirá siendo objeto de seguimiento a lo largo de los próximos días para concretar la evolución del seísmo.

El terremoto de magnitud 5 registrado en la madrugada del pasado sábado en Granada, ha vuelto a poner el foco en la importancia de saber cómo actuar antes, durante y después de un seísmo. Ante situaciones de este tipo, Protección Civil y el Instituto Geográfico Nacional, proponen unas pautas básicas para ayudar a reducir riesgos. Las autoridades aconsejan asegurar estanterías, muebles o lámparas y recomiendan no colocar objetos pesados en zonas elevadas. Además, es conveniente conocer previamente las salidas de emergencia y los lugares más seguros de la vivienda, el trabajo o el centro educativo.

Qué hacer durante un terremoto

Si el temblor sorprende en el interior de un edificio, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, cristales, lámparas y muebles que puedan caer, y protegerse bajo una mesa o junto a una estructura resistente. No se debe utilizar el ascensor.

En el exterior, hay que buscar una zona abierta y mantenerse alejado de edificios, fachadas, árboles, farolas y tendidos eléctricos.

Si el terremoto ocurre mientras alguien está al volante, se recomienda detener el vehículo en un lugar seguro, preferiblemente alejado de edificios y otras estructuras, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del coche.

En lugares con gran concentración de personas, las autoridades aconsejan evitar las avalanchas hacia las salidas y proteger la cabeza y el cuello. En caso de tsunami asociado a un terremoto con epicentro marino, es necesario abandonar la costa y desplazarse hacia el interior y zonas elevadas.

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