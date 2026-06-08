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La piscina municipal de Paiporta continúa cerrada casi dos años después de la DANA

Paiporta afronta otro verano sin piscina mientras otros municipios como Alfafar, Sedaví o Catarroja vuelven a ofrecer este servicio a la ciudadanía. El Ayuntamiento prevé iniciar las obras a partir de septiembre y confía en la reapertura en 2027.

La piscina de Paiporta, cerrada 2 años después de la DANA

La piscina municipal de Paiporta continúa cerrada casi dos años después de la DANA | Antena 3 Noticias

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Sandra Navarro
Publicado:

Los primeros días de junio han llegado acompañados de un ascenso notable de las temperaturas y del anuncio de un verano que volverá a estar marcado por el calor. Muchos municipios siguen sufriendo las consecuencias de la DANA un año y medio después y la recuperación de infraestructuras dañadas continúa siendo una tarea pendiente. Es el caso de Paiporta, donde la piscina municipal permanecerá cerrada este verano debido a la "complejidad" de unas obras que todavía no han comenzado.

La instalación deportiva y también de ocio, situada junto al barranco del Poyo, sufrió una afectación mayor en comparación a la de otros municipios. Esta circunstancia, afirma el Ayuntamiento, ha ralentizado el proceso respecto a otras localidades de l'Horta Sud. De hecho, explican que la actuación debe abordarse de forma integral y se debe coordinar con el proyecto técnico de alcantarillado de la zona para poder licitar las obras. Fuentes municipales garantizan que el proyecto de rehabilitación de la piscina está terminado pero que se está acabando de redactar la planificación de los desagües. El proyecto de reurbanización de todo el polideportivo, que se encuentra en fase de redacción, debe estar completado. A pesar de no contar todavía con la licitación, esperan comenzar las obras a partir de septiembre y mantienen la esperanza de abrir este servicio para el verano de 2027.

Quejas entre los vecinos

Los vecinos de Paiporta no entienden esta demora y la espera comienza a generar frustración entre la población, especialmente ante la llegada de días de calor intenso en los que la hidratación es de gran importancia y la ausencia de este servicio afecta directamente al bienestar de los vecinos. "Quedarnos otro año más sin piscina nos preocupa mucho", explica Paola, vecina del municipio, quien aprovecha para recordar que muchas familias dependen de este tipo de espacios para sobrellevar el verano. En la misma línea, Carmen, integradora social que trabaja en proyectos vinculados a la recuperación de la DANA, advierte de la falta de equipamientos y dice que estas condiciones urbanísticas siguen siendo una barrera para la normalización de la vida cotidiana.

Mari Carmen, también residente de Paiporta, lamenta la lentitud de las obras. "Hace calor y faltan espacios para los niños. Quien tenga vehículo podrá irse a la playa, pero quien no, deberá refrescarse con cubos de agua". Joan comparte esta sensación y critica que pese a los anuncios realizados meses atrás, la población siga sin ver materializadas las promesas y los avances. "Como no vayamos a piscinas de pueblos vecinos... aquí estamos secos", manifiesta.

La promesa del ayuntamiento

Ante esta situación, el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, asegura trabajar en alternativas para mitigar los efectos del calor durante los meses estivales. Entre las medidas previstas, se esperan servicios de autobús para facilitar el acceso a las playas y la organización de actividades refrescantes que atenúen las altas temperaturas. "El respeto de los procedimientos administrativos y burocráticos formales debe estar presente". Mientras tanto, la reapertura de la piscina municipal seguirá siendo una de las principales reivindicaciones de una localidad que continúa inmersa en el proceso de reconstrucción.

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Noticias de hoy, lunes 8 de junio de 2026

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