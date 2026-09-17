La desesperación de los vecinos de Valencia al ver de nuevo sus calles inundadas: "Ya tenemos aquí el río otra vez"

Valencia está viviendo un episodio de fuertes lluvias y tormentas que ha provocado inundaciones en calles, bajos y carreteras de la ciudad y de su área metropolitana. Por el momento, se han registrado cientos de incidentes, aunque ninguno de ellos ha sido grave.

Las fuertes corrientes de agua han llegado incluso a arrastrar y volcar coches. "Se ha piñado", comenta una mujer mientras graba cómo el vehículo queda completamente rodeado por el agua.

Otra persona graba desde su terraza cómo la calle se va llenando de agua y algunos coches empiezan a quedar cubiertos. "Vaya barbaridad. Ya tenemos el río aquí otra vez", lamenta, en referencia a la DANA que afectó a València y dejó 233 muertos.

Las lluvias también han dejado un muerto en Olivella, en la comarca del Garraf, Barcelona. Los Bombers localizaron el cuerpo de un hombre a "unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo arrastrado por la riera, en una zona accesible".