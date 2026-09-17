Miguel, ceutí que acaba de superar un cáncer: "Llego a la ciudad y me encuentro con que no puedo salir a la calle y hacer vida normal"

Mes y medio después de la entrada de más de 70.000 migrantes a Ceuta, parece que se ha instalado una nueva normalidad en la ciudad por el colapso en Urgencias y las playas con los asentamientos que han construido.

Miguel Mínguez, ceutí que acaba de superar un cáncer tras ocho meses, cuenta su propia experiencia ya que él solo quería disfrutar de su ciudad: "He estado ocho meses en tratamiento y tenía muchas ganas de salir a la calle y al volver no puedo hacer nada, no puedo hacer vida normal".

El joven cuenta que estuvo con el tratamiento en un hospital de Málaga y su objetivo era disfrutar de la playa: "No puedo ni salir a mi propio barrio porque también hay migrantes, yo sólo quería disfrutar de la playa". Cuenta que llegan las ocho de la tarde y no puede salir por ningún lado ya que "están en todos lados".

"Les priorizan a ellos"

Varios de los migrantes que se han instalado en Ceuta traen consigo enfermedades como el sarampión o la tuberculosis y Miguel cuenta que no puede salir a la calle por el riesgo de contraer esas enfermedades: "Cuando tenía la enfermedad, tenía las defensas bajas y cualquier enfermedad es grave pudiéndome afectar más".

Sobre el colapso en Urgencias, el propio Miguel cuenta que por suerte, él ha tenido el tratamiento en Málaga pero que varios conocidos que hacen el tratamiento en Ceuta, "no han podido y les han retrasado varias operaciones y pruebas", "no hay derecho", apostillaba el joven.

"Les priorizan a ellos, nosotros somos personas que hemos tenido que ir al hospital de día, nos causa fatiga, y al salir tenemos que oler las calles que huelen mal", recalca que "es peor ir a Urgencias, les priorizan a ellos".

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