El tío de la niña que se ha intentado suicidar en Zaragoza: "Le decían puta colombiana en el colegio"

Una niña de 10 años se ha intentado suicidar en Zaragoza en pleno arranque del curso escolar. La menor se ha tirado de un 4º piso y actualmente se encuentra ingresada en la UCI. Todo esto ocurre cuando la pequeña solo llevaba 2 días de clase. Antes de lanzarse por la ventana dejó una carta para la familia en la que relataba el sufrimiento y los insultos que ha sufrido.

La niña llevaba desde el mes de enero en este centro de Zaragoza recién llegada de Colombia. Su padre vio un cambio en sus actitudes y en un principio pensó que esto podía responder al cambio de país. La pequeña sí dijo a su familia que le molestaban en el colegio y los padres lo comunicaron en la escuela.

"La niña está bien, tiene una rotura de cadera, de tobillo y lesiones por los golpes pero afortunadamente está con vida"

A la familia no le permitieron ponerse en contacto con la directora y fueron atendidos por la tutora de la niña. Los padres grabaron la conversación con la docente, que les dijo que no se preocuparan que era ella personalmente quien controlaba los casos de bullying. Sí decía la profesora que pudiera ser que alguna niña le tuviera "algo de envidieta". "Lo que tiene que hacer ella es decírmelo rápidamente, no esperar a llegar a casa. Usted confíe en mí, aquí el bullying ni se ha visto ni se verá porque lo llevamos los profesores muy trabajado", añadía.

Espejo Público ha hablado con el tío de la pequeña. Cuenta que la niña está bien, tiene una rotura de cadera, de tobillo y lesiones por los golpes pero "afortunadamente está con vida". "Está fuera de peligro y nosotros estamos indignados por todo lo sucedido", señala.

Señala además que la niña "está fatigada" y no sabe por qué ha llegado hasta este extremo. "Esta confundida pero está recibiendo asistencia psicológica para ayudarla". El tío de la niña cuenta que los maltratos psicológicos empezaron pronto. "Le decían puta colombiana de mierda, vete a tu país y otras manifestaciones racistas", relata.