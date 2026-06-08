Paco Vázquez, exsocialista, entusiasmado con el discurso del papa León XIV en el Congreso: "Nunca escuché un discurso como este"

El papa León XIV ha pronunciado un solemne discurso en el Congreso de los Diputados ante un hemiciclo prácticamente lleno en su totalidad, a excepción de Podemos y BNG. Tras sus palabras, el pontífice cosechaba el aplauso de mayor duración dado nunca en la sede de la soberanía popular. Más de siete minutos de ovación que terminaban cuando el Papa abandonaba la sala.

Católico reconocido, Paco Vázquez ejerció como máximo diplomático de España ante la Santa Sede desde febrero de 2006 hasta abril de 2011, y fue diputado durante 23 años y senador seis. Asegura que no recuerda un discurso semejante desde los debates constitucionales de finales de la década de los 70 del pasado siglo: "Ha sido una lección inolvidable para el pueblo español y confío que lo sea también para los políticos".

"Una exaltación de España"

Enumeraba una serie de principios y valores que son base de la Iglesia católica y que considera, igual que lo hacía más temprano Paco Marhuenda, imperturbables a lo largo de la historia.

Las alusiones de León XIV a la actualidad y la historia de España hacen a Paco Vázquez situar aún más altas las palabras del Papa en la Cámara Baja: "Ha hecho una exaltación de España, una exaltación centrando en nuestro país el establecimiento de las normas de convivencia y del Derecho Internacional. Marca un antes y un después".

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