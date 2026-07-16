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Mejores momentos | 16 de julio

La comedia, a punto de convertirse en terror para David: pleno “al límite” en el ¿Dónde Están?

Los dos géneros cinematográficos han sido las opciones de la prueba, aunque lo que realmente han vivido ambos equipos ha sido mucho suspense.

La comedia, a punto de convertirse en terror para David: pleno “al límite” en el ¿Dónde Están?

La comedia, a punto de convertirse en terror para David: pleno “al límite” en el ¿Dónde Están?

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David y Javier han vivido un final feliz en este ¿Dónde Están?, aunque el argumento de la prueba ha tenido mucho suspense. Los dos han jugado con géneros cinematográficos, comedia y terror, y ambos han terminado resoplando por lo mucho que les ha costado completar sus paneles.

Tras consultarlo con Diego Plaza y Verónica Romero, David se ha decantado por la comedia confiando en solucionar la prueba precisamente con unas risas. Parecía que iba a ser así, hasta que el concursante ha tropezado con Airbag. El equipo azul se estaba encontrado con palabras que aparecen en títulos de películas de este género.

David ha tropezado inesperadamente por segunda vez, en esta ocasión con Torrente. A la tercera, ha terminado salvando la victoria “casi al límite”, como ha comentado Roberto Leal. ¡Revive esta tensión en el vídeo!

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