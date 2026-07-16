La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la continuidad del procedimiento ante el Tribunal del jurado popular contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

También la Audiencia de Madrid ha levantado las medidas cautelares que impuso el juez Peinado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, al descartar el riesgo de fuga que apreciaba el magistrado. La Sala retira las medidas decretadas contra Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, consistentes en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, todo ello "sin perjuicio de que ambas estén localizadas en todo momento".

En un auto de 63 páginas, el tribunal madrileño ha ordenado mantener el juicio con jurado contra la esposa del presidente, aunque únicamente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, dos menos de los que el juez le acusa.

Ha sido hoy cuando la Audiencia Provincial analizó varios recursos de apelación de Hazte Oír y de Manos Limpias, entre otras cuestiones, por la decisión de archivar el delito de intrusismo.

Reacciones en el PSOE

Tras conocer esta decisión, el ministro de Transportes Óscar Puente ha ironizado sobre que la Audiencia Nacional comunique este hecho el mismo día que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado la ley de amnistía: "¿Lo veis niños? Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado".

¿Lo veis niños?. Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante. https://t.co/os3rwRe1Sk — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 16, 2026

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