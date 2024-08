Paco Marhuenda arremete contra la gira africana de Sánchez: "El dinero que tú das en África no va los africanos"

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra inmerso en una gira por África con el fin de abordar la crisis la migratoria, que continúa agudizándose. Más de 31.000 personas han alcanzado las cosas españolas en lo que va de año, una cifra que seguirá aumentando de cara a este otoño.

La gira comenzó el pasado martes en Mauritania, donde el líder del PSOE salió en defensa de la migración, afirmando que se trata de "una necesidad que implica ciertos problemas". Sánchez también tuvo la oportunidad de reunirse con su homólogo mauritano, Mohamed Ould. Mauritania se trata de uno de los países africanos con los que España ha firmado un acuerdo para favorecer la "migración circular", una de las propuestas estrellas del gobierno.

Se trata de un programa que se centra en la formación y contratación de trabajadores en origen, con el fin de que vayan a ejercer una labor concreta en España de forma temporal, y una vez finalice, vuelvan a su país.

Sobre esta propuesta, y la crisis migratoria, han estado debatiendo los tertulianos de Espejo Público. Entre ellos se encuentra el director del diario 'La Razón', Paco Marhuenda que comienza su intervención tachando como "impresentable lo que hemos visto". Marhuenda continúa asegurando: "Me parece que es indignante que no tengamos unos colegios de periodistas, que son absolutamente lamentables, es decir, de permitir que el presidente del Gobierno se cachondee de la prensa, que no conteste. A mí es que me indigna, porque yo tuve que aguantar durante toda la etapa de Rajoy a los compañeros de izquierdas hablando del plasma. Seamos un poco éticos, habría que hacer una protesta conjunta (...) lo digo para que hagamos una reflexión y le digamos a la Moncloa que se ha acabado la broma".

El periodista se ha mostrado muy crítico con la propuesta de la 'migración circular', ya que considera que contrasta con la realidad de lo que está ocurriendo: "Lo que tenemos son decenas de miles de personas que llegan a España con cero formación, no hablan nuestro idioma, no conocen las costumbres, pobres (...) huyendo de crímenes", recuerda.

"África está llena de universitarios, está llena de gente preparada (...) y luego está llena de corrupción (...) una corrupción brutal, el dinero que tú das en África no va los africanos", sentencia Marhuenda, antes de reconocer que no cuenta con ningún tipo de expectativas sobre esta gira africana.

Un tour "fundamentalmente publicitario"

Antonio M. Beaumont se ha pronunciado en el mismo sentido. En relación con las últimas palabras de Sánchez, avalando el retorno de los inmigrantes irregulares y calificándolo como "imprescindible" para acabar con las mafias, Beaumont asegura: "Lo último que faltaría es que el presidente del gobierno se salte la leyespañola y europea".

El escritor considera que el viaje es "fundamentalmente publicitario": "Él quería lanzar una serie de mensajes desde estos países, porque en estos momentos, a la población española cada día le está preocupando más el tema de la inmigración". Un mensaje, que según reconoce, busca comprometer a la oposición. "El problema es que la migración es un drama humano y los partidos políticos en España están haciendo una pugna solamente política de él", crítica, señalando la necesidad de llegar a "un acuerdo de estado entre los dos grandes partidos".