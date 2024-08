Rifirrafe entre Óscar Puente y Paco Marhuenda en directo: "Lo de provinciano me parece ofensivo"

Espejo Público entrevista en directo al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El ministro ha abordado diferentes asuntos de actualidad política, tales como la ley de amnistía, la fuga de Carles Puigdemont, o el caos ferroviario de las últimas semanas en diferentes estaciones de España. Entre tanto, un pequeño rifirrafe con el colaborador del programa y director del diario 'La Razón', Paco Marhuenda.

En los últimos días, han sido numerosas las incidencias ocurridas en la madrileña estación de Chamartín, acarreando numerosas quejas y enfados entre los usuarios. A consecuencia de una de estas, los colaboradores de Espejo Público debatieron acerca de la situación de la estación, que precisamente es una de las que más incidencias ha registrado estas últimas semanas.

Puente responde a Marhuenda sobre las imágenes que se publicaron del ministro jugando al golf

Paco Marhuenda, director del diario 'La Razón', se pronunció sobre el tema, ironizando con el ministro de transportes y su tratamiento mediático: "Yo si fuera político, sería de izquierdas, porque es vivir el mejor de los mundos". "Óscar Puente es ministro de lo que le diga Sánchez, (...) son los típicos políticos de provincia que tienen eso, que su sueño es dejar de ser alcalde de Valladolid, para ser ministro de España y poder ir a jugar a golf, y me parece muy bien", llegó a afirmar en relación a las imágenes de Puente jugando a golf que se publicaron el pasado viernes por la mañana.

"¿A quien le gusta que le hagan fotos en su vida privada y las difundan? Me parece peligroso no ser capaces de distinguir entre el periodismo serio y el periodismo de Quiles, Negre... Que esas fotos se trate de relacionar con tu trabajo como si no tuviera derecho a vacaciones... Yo no he visto poner las vacaciones de Ayuso en California o donde estuviera", ha sentenciado Puente.

"Hay un tufillo a populismo barato y antisistema"

"Hay un tufillo a populismo barato y antisistema y claro que me duele y me molesta. Lo que ha hecho 'La Razón' lo ha hecho Vito Quiles. Se me denosta constantemente. Tienen ahí al señor Marhuenda que niega mi condición de jurista, no hay más que coger la definición de la RAE, y que he llegado al Gobierno como un político provinciano", sentenciaba sobre las declaraciones de Marhuenda. "Es denigrar y denostar. Lo han hecho con otros políticos de izquierdas como Irene Montero. yo tampoco valgo para la política. Es tremendo. Lo de provinciano me parece ofensivo. Como mínimo igual que el señor Feijóo. Somos provincianos y eso no nos hace menos capaces".

"Él se siente ofendido por algo que yo no pretendo ofender"

"Yo no me considero jurista y soy catedrático de Derecho Constitucional. Él se siente ofendido por algo que yo no pretendo ofender. Él se lo toma a mal y son cosas que yo creo que hace cosas mal, que tenga el gatillo fácil... Yo soy provinciano también. Ante tales declaraciones del responsable del Diario 'La Razón', Puente responde: "Lo que nosotros pensemos de lo que es alguien no es relevante. Es como si yo dijera que creo que no eres periodista, que haces de portavoz del PP. Confundir la opinión personal con la narración peyorativa... Que los de Valladolid llegamos con la boina a Madrid, es inaceptable".