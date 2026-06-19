FAMOSOS
Paloma García-Pelayo, sobre la posible nueva ilusión de Shakira: "Les vamos a ver más veces juntos"
La cantante se ha dejado ver con el actor Manuel García-Rulfo, un hombre que parece haberle devuelto la ilusión. ¡Nuestra oclaboradora nos da más detalles!
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Shakira podría tener una nueva ilusión. La artista se ha dejado ver recientemente compartiendo tiempo con el actor mexicano Manuel García-Rulfo. Ambos han sido fotografiados bailando juntos en una discoteca o esperando un coche.
Nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo afirma que, aunque no se ha confirmado que haya una relación entre ambos artistas, sí que puede haber algo más que una amistad. "Les vamos a ver más veces juntos", señala.
Según nos cuenta Paloma, Shakira podría estar de nuevo abierta al amor tras las decepciones sufridas en los últimos años y su guerra con Gerard Piqué. "Lo ha pasado muy mal, pero ya ha pasado página", advierte la periodista.
Las fotografías muesran una gran complicidad entra Shakira y el actor mexicano. ¿Continuaremos viendo momentos entre ellos?
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