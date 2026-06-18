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Marron sorprende a Niña Pastori con una bonita representación visual de "la volatilidad del dinero"

Marron ha aprovechado la visita de Niña Pastori a El Hormiguero para hacer una bonita metáfora visual sobre la "volatilidad del dinero".

Niña Pastori en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

Niña Pastori no es una invitada fácil de sorprender. Y es que a lo largo de sus 30 años sobre los escenarios, la gaditana con total seguridad ha visto de todo. Ahora bien, Marron se lo ha propuesto y, con su último experimento, ha logrado despertar su curiosidad.

Con dos tubos de metacrilato de las medidas de billetes de 50€ y 20€, ha conseguido (con ayuda de Pablo Motos) formar una zona de alta presión bajo el billete en cuestión. De este modo, el dinero flotaba sobre el aire, peleando contra la gravedad.

La cantante no se ha querido quedar atrás y se ha propuesto hacer lo mismo que Marron y Motos. Si bien el primer intento no ha salido perfecto, en el segundo ya demostrado dominar la técnica. Un efecto visual al que se han referido como una representación de "la volatilidad del dinero".

Dale play al vídeo de arriba y disfruta de nuevo del experimento.

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