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Esteban Cañamares, sexólogo: "El miedo al VIH ha bajado y el uso del preservativo también, necesitamos educación sexual urgente"

El psicólogo clínico y sexólogo destaca que "la sociedad española" es mucho más sana sexualmente que hace 40 años y eso es un dato muy positivo.

Entrevista sexo

Esteban Cañamares, sexólogo: "El miedo al VIH ha bajado y el uso del preservativo también, necesitamos educación sexual urgente" | Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
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Esteban Cañamares, psicólogo clínico y sexólogo reclama que las preguntas sobre sexo y educación sexual sean "mucho más frecuentes hacia los jóvenes", destaca que la mayoría responden a las preguntas positivamente para "quedar bien delante de la gente" y esos resultados de las encuestas los interpretan "según la ideología" .

Hacía 16 años que no se actualizaba la radiografía sobre hábitos, experiencias y salud sexual en España. la segunda edición incorpora datos que nunca se habían analizado y que recogen los avances de una sociedad modernizada. Pero algunos son muy preocupantes y graves, por ejemplo, referidos a la violencia sexual que sufren las mujeres.

Respecto a la sociedad española, "a nivel sexual es mucho más sana y libre" que hace 40 años o 60 años, y eso es "muy positivo". El sexólogo destaca que el 88% de las personas aceptan y respetan las parejas y relaciones sexuales del mismo sexo, "es el mejor dato, indica que tenemos naturalidad con otras inclinaciones sexuales".

El 30% de las mujeres son forzadas

"Es inadmisible que el 30% de las mujeres se hayan visto forzadas a realizar algo que no querían", pero no podemos confundirnos con el "típico juego entre hombre y mujer que hace como si no le interesa para luego si". Cañamares alega que el porcentaje, seguramente "sea menor, pero aun así es inadmisible".

Según el último estudio, el 28,1% de las mujeres afirma haberse visto forzada alguna vez a hacer algo que no quería en una relación sexual frente al 12,8% de los hombres. Además el 13,6% de los varones admite haber tenido la sensación de obligar a su pareja a realizar prácticas no deseadas en alguna ocasión.

La prostitución entre los jóvenes

Sorprende el dato de que el 30% de los hombres reconocen haber pagado por mantener relaciones sexuales, "hoy en día pensamos que las relaciones sexuales son más posibles y libres, y no es así", recalca el sexólogo. La prostitución la utilizan los jóvenes como "rito de paso".

En el pasado, "el servicio militar era el rito de paso de los jóvenes a la vida adulta, hoy en día, es la prostitución", algo "lamentable" que requiere educación sexual. El miedo al sida ha bajado respecto a hace décadas, un ejemplo lo tenemos con el preservativo femenino que "apareció hace años y tuvo un fracaso brutal".

"Nuestro instinto humano es hacerlo a pelo, pero no debemos hacerlo, necesitamos educación en cantidades industriales", finaliza Esteban Cañamares.

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