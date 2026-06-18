El 'mercadeo' de las armas de guerra: "En un barrio marginal o en un foro de internet podemos comprar un AK-47"

Empotro la culata de un AK-74 en mi pectoral. Un escalofrío inevitable tensiona cada músculo de mi cuerpo. Guiño un ojo mientras trato de acomodar pulso y fuerza intentando hacer del arma una prolongación de mi brazo izquierdo. El peso del fusil dibuja el retroceso que puede llegar a tener esta evolución del soviético Kaláshnikov de los años setenta, el mítico AK-47. Lógicamente, empuño un arma cuyo certificado de uso indica que es 'inerte', que ya no tiene vida. "Hasta ahora venían a través de conflictos bélicos pero la situación ha cambiado. Estas armas están llegando a España por el norte de África, por los mismos canales que la venta de droga". El experto en armas y criminalista Fernando Peinado nos asegura que algunos ya avisaban desde hace unos años. Desde Nigeria, el Congo o Marruecos hasta los barrios pesqueros de Huelva o la calle Cullera en el distrito de Latina en Madrid. "Armas casi siempre usadas y con el número de serie borrado. Se mezclan entre el hachís y la cocaína para llegar a nuestras calles".

Desde 800 euros en la calle o foros de internet

"Cada vez los delincuentes entran en más foros de discusión para facilitar usuarios de Telegram o Signal, herramientas de mensajerías que están cifradas y vender desde ahí armas largas". Lo comprobamos a tiempo real con el experto en ciberseguridad JaviZone. "Mira, ahora mismo. Este está ofreciendo por 1.400 dólares un arma semiautomática que viene con 30 magazines, que son los cargadores. Aporta todos los detalles de procedencia y características del arma". Como si de un anuncio en una tienda online de segunda mano se tratase, el anunciante incluye varias fotografías del fusil encima de un sofá y una mesilla de casa. La 'deepweb' cada vez es más accesible porque ha dado el salto a aplicaciones de mensajería que todos utilizamos. "A mi me está inquietando que cada vez vemos más atracos en España con armas largas. Algunas situaciones que estamos viviendo antes parecían de ciencia ficción".

De la red a las calles. Probamos a preguntar en los aledaños de dos 'narcobloques' en los que la Policía Nacional realizó una macro redada en la que incautaron cantidades ingentes de drogas acompañas de varias armas de fuego. "Si tienes dinero aquí puedes comprar lo que quieras". Nos comenta temeroso un vecino que prefiere no ser grabado. Le preguntamos por una zona concreta y nos señala un tercer bloque de pisos. Allí, en los bajos del edificio, tres hombres de edad mediana en actitud vigilante se orientan de nuestra presencia Uno porta una vara negra, otro un perro de raza potencialmente peligrosa sin bozal y el tercero nos alude. "¿Qué estáis buscando? Fuera de aquí con la cámara. si nos buscáis vais a encontrarnos". Trato de contextualizarles la motivación del reportaje que estamos grabando. Las autoridades aseguran que la venta de armas largas ha repuntado el primer semestre de 2026 por encima de cifras de todo el año anterior, en este barrio se han llevado a cabo varias incautaciones. "¿Me ves cara de ruso o ucraniano? Vete a preguntarle a ellos que son los que las venden. Ahora fuera de aquí".

Las autoridades en alerta

En el último mes, todos hemos leído titulares de prensa más reconocibles en cabeceras de sucesos de países latinoamericanos. La Guardia Civil ha tenido que abordar en España a narcotraficantes de barrio que han disparado contra ellos con subfusiles de guerra. Sin miedo a las consecuencias, el delincuente de tercer o cuarto eslabón ahora se defiende así. "Los narcos las están regalando a los que menudean en Europa. Primero, te generan la necesidad de defenderte con armas de guerra para después empezar a vendértelas. Desde África están metiendo junto con los lotes de droga un AK-47, un subfusil UZI israelí o granadas de mano. El mundo delincuencial se está preparando, se está proveyendo y se está blindando. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad deberían ir a la par e igualarse con ellos". Sentencia el experto armamentístico Fernando Peinado.

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