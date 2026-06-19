La gala “más galáctica” de la edición llega esta noche a Antena 3: así empieza el décimo programa

La novena gala de Tu cara me suena fue una verdadera obra audiovisual. Concursantes imitando a compañeros, Merche apareciendo por sorpresa en la Super Bowl de María Parrado y J Kbello convirtiéndose en tricampeón gracias a su imitación de Elvis Presley.

“Bienvenidos a la gala más galáctica de la temporada”, adelantará Manel Fuentes al inicio del programa de esta noche. Cristina Castaño cantará en la luna y Jesulín de Ubrique protagonizará una actuación de otro planeta.

Además, Sole Giménez volverá a actuar rodeada de bailarines y recibiremos a dos invitados que causarán sensación entre el jurado. ¡No te pierdas la gala de esta noche, a partir de las 22:00 horas en Antena 3!

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