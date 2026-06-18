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Revive la entrevista completa a Niña Pastori en El Hormiguero

La artista ha estado n el programa para hablar sobre sus nuevos proyectos en una noche llena de risas y confesiones.

Revive la entrevista completa a Niña Pastori en El Hormiguero

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La visita de Niña Pastori a El Hormiguero ha estado marcada por la emoción y la autenticidad. La cantante ha hablado sobre su carrera, sus nuevos proyectos y el vínculo tan especial que mantiene con su público después de décadas sobre los escenarios.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre su experiencia cantándole al Papa León XVI en su reciente visita a España. La invitada ha asegurado que es un orgullo y ha revelado cómo vivió el momento comparándolo con Juan Pablo II en el año 2003.

Niña Pastori, compara su actuación frente al papa Leon XIV con la de Juan Pablo II: "Era un barrio súper humilde"

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer una de las anécdotas más surrealistas que le han sucedido a la artista. Según ha dicho, su hermano fue detenido por error debido a una confusión... ¡y él tuvo el presentimiento de que ocurriría!

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