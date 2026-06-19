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Mañana, a las 22:00h

Avance exclusivo de La Voz Kids: la complicidad de estas cinco talents emocionará a los coaches en La Gran Batalla

Triana, Carmen, Jimena, Deyerid y Lola unen sus voces en una actuación que promete conquistar a todos mañana en La Gran Batalla de La Voz Kids.

Ana Mena, coach de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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La Gran Batalla arranca mañana en Antena 3 y Ana Mena vivirá por primera vez esta nueva fase. La coach estará acompañada de su asesora, Becky G para tomar la decisión más complicada de la noche: elegir a sus siete talents para los Asaltos.

Triana, Carmen, Jimena, Deyerid y Lola tendrán que demostrar en una batalla que merecen seguir en el concurso en una actuación donde el trabajo en equipo será clave.

Las cinco talents defenderán juntas ‘Respirar’ de Jesse & Joy, una canción llena de sensibilidad y emoción que pondrá a prueba su capacidad para adaptarse a un mismo tema sin perder su propia personalidad.

La conexión entre ellas será una de las grandes protagonistas de la actuación. ¿Quiénes convencerán a Ana Mena y Becky G? Descúbrelo este sábado en la Gran Batalla de La Voz Kids.

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