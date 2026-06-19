Trancas y Barrancas ponen a prueba la intuición de Niña Pastori con su juego "Papa o papito"

Niña Pastori ha visitado el plató de El Hormiguero para contarnos todos los detalles sobre su nuevo proyecto musical. La cantante ha compartido numerosas anécdotas familiares y personales que han marcado su personalidad desde pequeña.

Tras la entrevista con Pablo Motos, Trancas y Barrancas han jugado con la gaditana a "Papa o papito", un juego donde la cantante ha puesto a prueba su intuición. Niña Pastori ha tenido que adivinar si los hombres de las imágenes habían sido papas de verdad o eran compañeros del equipo de El Hormiguero.

La cantante ha puesto el broche de oro a la semana haciendo pleno y acertando todas las opciones que las hormigas tenían para ella. Para no perderte este momento, ¡dale al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas