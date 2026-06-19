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Trancas y Barrancas ponen a prueba la intuición de Niña Pastori con su juego "Papa o papito"

La cantante ha visitado esta noche El Hormiguero para contarnos cuáles son sus futuros proyectos musicales y cómo han sido estos casi 30 años de carrera.

Niña Pastori en El Hormiguero

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Ismael Jiménez
Publicado:

Niña Pastori ha visitado el plató de El Hormiguero para contarnos todos los detalles sobre su nuevo proyecto musical. La cantante ha compartido numerosas anécdotas familiares y personales que han marcado su personalidad desde pequeña.

Tras la entrevista con Pablo Motos, Trancas y Barrancas han jugado con la gaditana a "Papa o papito", un juego donde la cantante ha puesto a prueba su intuición. Niña Pastori ha tenido que adivinar si los hombres de las imágenes habían sido papas de verdad o eran compañeros del equipo de El Hormiguero.

La cantante ha puesto el broche de oro a la semana haciendo pleno y acertando todas las opciones que las hormigas tenían para ella. Para no perderte este momento, ¡dale al play al vídeo de arriba!

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