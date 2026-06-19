La Fundación Vicente Ferrer celebra la Gala Esentia para impulsar proyectos de infancia en seis países

La Fundación Vicente Ferrer ha celebrado este jueves en Madrid la primera edición de la Gala Esentia, un evento solidario creado para recaudar fondos destinados a proyectos de apoyo a la infancia vulnerable en distintos países de Asia, África y Oriente Próximo.

La gala, organizada coincidiendo con el 30 aniversario de la Fundación en España, reunió a representantes del ámbito social, cultural e institucional en una noche dedicada a reforzar el compromiso con los derechos y las oportunidades de niñas y niños que viven en situaciones de vulnerabilidad. La actriz y cantante Leonor Watling y el actor y escritor Pablo Rivero fueron los encargados de conducir una ceremonia en la que la solidaridad fue la gran protagonista.

Una gala para ampliar horizontes

La Fundación Vicente Ferrer explicó que la Gala Esentia nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro para impulsar proyectos de cooperación internacional centrados en la infancia. "El objetivo es recaudar fondos para la infancia más vulnerable, no solo en India, sino también en otros países donde hemos ampliado nuestra acción", señalaron desde la organización. Actualmente, la fundación desarrolla programas de cooperación y desarrollo junto a las comunidades locales en India, Sri Lanka, Nepal, Mozambique, Filipinas y Palestina, con iniciativas orientadas a garantizar el acceso a la educación, la salud, la protección y la igualdad de oportunidades.

Reconocimiento a dos trayectorias ejemplares

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega de los Premios Esentia, unos galardones que reconocen el compromiso humano y social de personalidades que han contribuido a construir una sociedad más justa. En esta primera edición, los premiados fueron el periodista Iñaki Gabilondo y la fotógrafa Cristina García Rodero. La fundación quiso reconocer en ambos una trayectoria profesional marcada por la defensa de los derechos humanos, la sensibilidad hacia las realidades sociales más complejas y su capacidad para dar visibilidad a quienes habitualmente permanecen en los márgenes.

Tres décadas de trabajo en España

La celebración sirvió también para conmemorar los treinta años de presencia de la Fundación Vicente Ferrer en España, una organización que nació inspirada por el legado de Vicente Ferrer y Anna Ferrer y que actualmente desarrolla proyectos de cooperación internacional en varios continentes. Entre los asistentes se encontraban Moncho Ferrer, uno de los hijos de Vicente y Anna Ferrer, así como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, además de numerosas personalidades del mundo de la cultura, la comunicación y la sociedad civil. La Gala Esentia concluyó con un mensaje compartido por todos los participantes: la necesidad de seguir sumando esfuerzos para garantizar que millones de niños y niñas puedan acceder a un futuro con más oportunidades, independientemente del lugar en el que hayan nacido.

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