Myriam Benedited y Borja Rueda recuerdan el número que más ha desestabilizado a los bailarines de Tu cara me suena

Myriam Benedited y Borja Rueda son los encargados de marcar cada semana las coreografías que se realizan sobre el escenario de Tu cara me suena. Algunas las intentan replicar al completo y otras las adaptan a las dimensiones del plató.

"Hay números que no llevan coreografía que pensamos que quizás puede dar un chute energético ponerla", nos explica Myriam Benedited. "Sacamos actuaciones que no tienen nada que envidiarle a las originales", ha querido puntualizar Borja Rueda.

Ambos se han puesto a recordar algunas de las coreografías más complejas que se han realizado sobre el escenario de Tu cara me suena y ambos han querido recalcar lo trabajadora que era Silvia Abril.

Un número que 'desestabilizó' a los bailarines en su día porque no pudieron aguantarse la risa fue uno en el que Yolanda Ramos cometió un error que cambió el rumbo de la actuación. ¡Descubre cuál es dándole al play al vídeo de arriba!

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