Esta noche, El Hormiguero disfrutará de la visita de Niña Pastori

El Hormiguero despide la semana por todo lo alto con el arte de Niña Pastori. Una de las figuras más queridas, respetadas e influyentes de nuestra música regresa al plató para charlar con Pablo Motos sobre sus últimos éxitos, la gran acogida de sus directos y los proyectos en los que se encuentra sumergida actualmente.

Durante la entrevista, la cantante compartirá cómo vive su madurez artística tras casi tres décadas en la cima de la industria, algunas de las anécdotas más especiales de su trayectoria sobre los escenarios y cómo logra mantener esa conexión tan única y emocionante con su público. Será una velada repleta de música, complicidad y buenas vibraciones para cerrar la semana de la mejor manera posible.

Sobre ella:

Niña Pastori es un referente indiscutible del flamenco contemporáneo y del pop español, habiendo cosechado una carrera impecable avalada por prestigiosos galardones, incluidos varios Grammy Latinos, y numerosos discos de oro y platino. Su voz única, su constante capacidad de renovación y su incombustible carisma sobre el escenario la convierten no solo en una leyenda de nuestra música, sino también en una invitada de lujo que siempre regala momentos de enorme cercanía y calidez televisiva.

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