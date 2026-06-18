Ana Boyer reaparece tras convertirse en madre y desvela quiénes de sus hermanos ya conocen a su hija

Ana Boyer ha protagonizado su primer acto público desde que se convirtió en madre por cuarta vez. Apenas seis semanas después del nacimiento de la pequeña Mía, la hija de Isabel Preysler ha asistido a la renovación de la boutique de alta joyería RABAT en Casa Codina (Barcelona), donde ha compartido algunos detalles sobre este momento tan especial que atraviesa junto a Fernando Verdasco.

Aunque reconoce que separarse de su hija todavía le cuesta, Ana ha explicado que la ausencia no será por mucho tiempo: "La vi ayer y ahora vuelvo a verla dentro de unas horas, así que se me hace duro, pero es muy rápido y no hay que pensarlo mucho".

La empresaria también ha sorprendido por su espectacular aspecto físico apenas un mes después del parto. Sin embargo, ella misma ha restado importancia a su recuperación y ha explicado que cada embarazo es diferente: "Yo creo que este embarazo me he sentido muy bien y me he recuperado más rápido que en el anterior".

Ana Boyer atendiendo a la prensa | Europa Press

Uno de los temas que más curiosidad ha despertado ha sido el nombre de sus hijos. Miguel, Mateo, Martín y ahora Mía comparten inicial, aunque Ana ha aclarado que no fue algo planeado desde el principio: "Empezó como una casualidad"

La llegada de la pequeña ha supuesto una enorme alegría para toda la familia, especialmente porque se trata de la primera niña después de tres niños: "Nos ha hecho muchísima ilusión. Estábamos preparados para que fuera otro niño, pero que haya sido una niña nos ha hecho muy felices".

Fernando Verdasco no puede ocultar la ilusión que le ha hecho la llegada de Mía. "Está como loco", ha asegurado Ana, que no ha dudado en definir a su marido como un padre ejemplar: "Es un padre súper implicado. Cambia pañales, da biberones, hace deporte con los niños y ayuda en todo lo que haga falta".

Ana Boyer y Fernando Verdasco saliendo del hospital | Europa Press

También ha tenido buenas palabras para Isabel Preysler en su faceta de abuela. Según ha contado, sus hijos están completamente fascinados con ella: "Como abuela cambia totalmente. Es mucho más permisiva. Mis hijos están obsesionados con jugar al escondite con ella todas las noches".

Además, Ana ha contado que Tamara Falcó es la única de sus hermanos (Chábeli, Enrique y Julio José), ya ha podido conocer a la pequeña Mía: "Tamara estuvo en el hospital, pero mis otros hermanos todavía no la conocen porque no hemos coincidido".

Tamara Falcó, en el photocall de Pedro del Hierro | Gtres

La pareja continúa instalada en Qatar, donde han formado su hogar durante los últimos años. Aunque echan de menos España, Ana asegura que toda la familia está perfectamente adaptada: "Nuestros hijos son muy felices allí, tienen sus amigos y su colegio. Nosotros ya estamos muy acostumbrados a nuestra vida en Qatar".

Eso sí, ha descartado ampliar aún más la familia. Cuando le han preguntado por la posibilidad de tener un quinto hijo, Ana ha sido tajante: "No, no, no. La idea es plantarnos".