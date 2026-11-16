Martin Varsavsky desvela qué haría si Pedro Sánchez gana las elecciones generales: "Lo lógico sería ir a vivir a Estados Unidos o a Argentina"

El matrimonio de empresarios Nina y Martin Varsavsky se sienta en el plató de 'Espejo Público' a 13 días de las elecciones generales. Nina no vota en nuestro país, pero su marido sí. La última vez que visitó el programa, desveló que su papeleta se debatía entre PP y Vox. ¿Lo tendrá más claro hoy, con el inicio de la campaña electoral?

"Yo le debo a Abascal y a Vox que se hayan atrevido a tocar unas vacas sagradas que nadie tocaba", decía, aludiendo a asuntos como la "emergencia climática", que consideraba una "excusa para freírnos a impuestos". El empresario aseguraba que antes no tenía esta percepción e incluso ponía sobre la mesa la fundación de empresas enfocadas en las energías renovables en las que había participado.

"Claramente hay algo de cambio climático, pero la mejor solución para no morirse en las olas de calor son los aires acondicionados y mucha gente no los puede pagar por el precio de la energía", exponía.

Sin embargo, Martin reconocía que Vox tenía cuestiones que le "chirriaban" y que, a su juicio, se parecían a Donald Trump, como "querer meterse en la economía". A Varsavsky le preocupaba que las políticas económicas del partido de Abascal fueran demasiado "intervencionistas". "Me preocupa que defender a los españoles puede ser castigarlos", decía en relación con esta cuestión. Por este motivo, explicaba que, en el marco de las políticas de mercado, prefería al PP.

"Cuando digo que no sé a quién quiero votar, quiero explicar que realmente no lo sé", concluía.

¿Se irán de España si Pedro Sánchez gana el 29N?

El matrimonio ya había advertido anteriormente de que el resultado electoral del 29 de noviembre podría determinar su próxima residencia. ¿Se irán de España si Pedro Sánchez se mantiene al frente del Gobierno?

"Nina se quiere quedar en España pase lo que pase", decía Martin sobre su mujer. Aunque él asegura que tributa en España, paga impuestos y sus hijos van al colegio en nuestro país, confesaba que, si Pedro Sánchez se mantiene en el poder, le "costaría muchísimo" quedarse.

"Lo lógico sería ir a vivir a Estados Unidos o a Argentina, pero nos queremos mucho y no voy a tomar la decisión yo solo", decía entre risas, asegurando que "este país tiene algo increíble".

Lo que tranquilizaba a la pareja ante la decisión sobre su futuro país de residencia era que, según su parecer, "en este punto Pedro Sánchez es muy poco probable que gane".

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