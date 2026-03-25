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Los asesinos de Francisca Cadenas, trasladados de cárcel tras ser agredidos por otros presos

Los dos hermanos han sido trasladados a otra prisión después de que uno de ellos recibiera una brutal paliza por parte de otros presos.

Vivienda de los asesinos de Francisca Cadenas, Hornachos.

Vivienda de los asesinos de Francisca Cadenas, Hornachos.Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

Julián y Manuel, los hermanos acusados por la muerte de Francisca Cadenas, conocidos en Hornachos como Lolo y Juli, han sido trasladados este miércoles por la mañana desde Extremadura a la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla).

Ocurre una semana después de que ambos solicitaran el traslado al módulo de aislamiento por el miedo a sufrir agresiones físicas o verbales por los otros presos. Se acogieron al Reglamento Penitenciario donde se contempla esta medida temporal, aplicable "cuando es preciso para salvaguardar la vida o integridad física del recluso".

El traslado, según señala la Cadena COPE, se ha visto motivado por una agresión que habrían sufrido a manos del resto de presos. Los hermanos, que se encuentran en prisión provisional y sin fianza, pero tenían aplicadas medidas especiales, según informó hace unos días en 'Y ahora Sonsoles' Joaquín Leiva, funcionario de prisiones. "Con casos mediáticos como estos, se pueden llegar a tomar medidas para que no se produzca esta distorsión con el resto de reclusos", señaló.

Jorge García Badía advirtió que ambos habrían pedido reducir sus salidas al patio de reclusos y hacerlo de manera aislada. "Salen dos veces al día", asegura, "el resto de reclusos les están llamando asesinos de mujeres, entre otras cosas".

Los dos hermanos están investigados por un delito de asesinato y otro contra la libertad. El titular del Juzgado de Instrucción de Villafranca, al frente del caso, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, después de tomarles declaración, donde Julián reconoció ser el autor de la muerte de Francisca Cadenas y exculpó a su hermano mayor, Manuel, que ha negado cualquier tipo de participación en los hechos.

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