Los audios de la UCO acorralaron a los sospechosos del crimen de Francisca Cadenas

La investigación sobre la desaparición y asesinato de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) dio un giro decisivo tras meses de escuchas realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las grabaciones captadas por los investigadores durante el seguimiento a los dos hermanos detenidos revelan conversaciones en las que hablaban de la víctima y cuestionaban el avance de la investigación.

Los agentes reunieron centenares de horas de audios obtenidos en vehículos, teléfonos y en el entorno habitual de los sospechosos. En ellas aparecen comentarios vejatorios sobre la mujer desaparecida y referencias directas al caso mientras la búsqueda continuaba. En una de esas grabaciones, el presunto autor del crimen llega a desafiar a los investigadores: «No la vais a encontrar».

Meses de vigilancia y escuchas

Desde el inicio del caso, tanto los investigadores como la familia de Francisca Cadenas sospechaban de los dos hermanos. Los testimonios recogidos la noche de la desaparición señalaban comportamientos que consideraban extraños.

Según la investigación, también se detectaron movimientos sospechosos durante la madrugada posterior a la desaparición y trabajos de obra realizados en la vivienda días después. Sin embargo, el avance definitivo se produjo cuando la UCO asumió un papel central en el caso y comenzó a reconstruir los últimos pasos de la víctima.

Los agentes centraron su análisis en el recorrido de apenas 50 metros que Francisca realizó desde su casa hasta el callejón donde fue vista por última vez.

Conversaciones que reflejan obsesión

Los informes policiales indican que uno de los hermanos mostraba una "obsesión" con su vecina. Las grabaciones recogen comentarios reiterados sobre la víctima incluso tiempo después de su desaparición.

El 4 de febrero de 2025, uno de los investigados habló en su vehículo creyendo que nadie lo escuchaba. Durante esa conversación mencionó a la desaparecida y dijo: "Vamos a ver, Francisca, ¿dónde vas?". En otra conversación defendía que conocía bien a la víctima: "Es vecina mía, cojones, ¿no la voy a conocer?".

Los investigadores interpretaron estos comentarios como una muestra de la fijación que el sospechoso mantenía con la mujer.

Desafíos a la investigación

Las grabaciones también muestran cómo los investigados reaccionaban ante el avance de la investigación. Cuando el caso volvió a cobrar relevancia pública y aparecieron nuevos carteles con la imagen de Francisca en el municipio, uno de los hermanos comentó: "Avenida Francisca Cadenas. Estaba buena, ¿eh?".

En otro momento, mientras hablaba solo en el coche, reiteró su desafío a los agentes: "No la vais a encontrar, no la vais a encontrar".

Con el paso de los meses, las diligencias de la UCO incrementaron la presión sobre los sospechosos. En una de las grabaciones, uno de ellos llegó a asegurar que los investigadores "están dando palitos de ciego" y añadió que "están más perdidos que el barco del arroz".

El nerviosismo antes de las detenciones

El punto de inflexión llegó cuando los agentes realizaron una nueva reconstrucción del recorrido de la víctima el 7 de marzo. A partir de ese momento, los hermanos comenzaron a mostrar mayor inquietud. En una conversación registrada por los investigadores, uno de ellos advirtió al otro: "Van a por ti y ya está, van a por ti". La respuesta fue inmediata: "Van a por los dos".

En ese mismo periodo, ambos decidieron romper sus teléfonos móviles, un gesto que los investigadores interpretaron como señal de preocupación.

El hallazgo de los restos

Las grabaciones también incluían referencias a un lugar concreto dentro de la vivienda de los investigados. En una conversación, el presunto autor del crimen comentó: "Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando".

Ese punto coincidía con la zona donde finalmente se localizaron los restos óseos de Francisca Cadenas durante el registro de la casa. Según la autopsia, la víctima fue asesinada a golpes con objetos aún no identificados y enterrada con las manos atadas y desnuda de cintura para abajo.

Los dos hermanos permanecen actualmente en prisión provisional mientras la familia de Francisca reclama justicia y respeto por la memoria de la mujer desaparecida.

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