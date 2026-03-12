Los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos corresponden a Francisca Cadenas, desaparecida en 2017

Este miércoles, la Guardia Civil encontró restos óseos en una vivienda en Hornachos (Badajoz). Tras realizar análisis biológicos, han confirmado que corresponden a Francisca Cadenas, desaparecida hace nueve años.

La investigación, desarrollada por Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz, es dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), y los agentes trabajan para esclarecer las causas de la desaparición. En el momento en el que se hallaron los restos humanos, la principal hipótesis se centraba en que pertenecían a Francisca Cadenas Márquez, algo que ya han podido confirmar.

Tras el hallazgo de ayer, la Guardia Civil detuvo a los dos hermanos sobre los que se centra la investigación tras registrar su vivienda y encontrar los restos óseos enterrados en el patio. Esta vivienda está ubicada en la misma calle donde residía Francisca Cadenas, y cerca del callejón donde desapareció el 9 de mayo de 2017.

José Luis Quintana, delegado del Gobierno de Extremadura, también adelantó este miércoles por la noche que los restos humanos encontrados en Hornachos (Badajoz) eran "compatibles" Francisca Cadenas. También habló con los familiares de la desaparecida, quienes parecían respirar aliviados después de años sin poder descansar: "Era una tranquilidad lo que tenían hoy", relató Quintana.

Todos los vecinos la conocían como 'Francis'. Su desaparición el 9 de mayo de 2017 dejó a toda la localidad conmovida, fue una de las desapariciones más extrañas de nuestro país. Salió de casa por la noche para acompañar a la hija de unos amigos a la que cuidaba. Iba con ropa cómoda, pero al cruzar un pasadizo de 30 metros, se le perdió la pista. Allí se centraba la investigación, lugar donde miles de personas nunca dejaron de buscar su rastro.

Los dos hermanos investigados decidieron no declarar

La confirmación de que los restos óseos corresponden a Francisca Cadenas ocurre dos días después de que los dos hermanos sobre los que se centra la investigación abandonaran en libertad el cuartel de la Guardia Civil de Zafra. Habían sido llamados a declarar, pero se acogieron a su derecho a no hacerlo.

Según explicó su abogado a los medios, no lo harían "hasta que se le facilite algún elemento esencial con el que pueda defenderse al respecto". La defensa señaló la voluntad de estos de seguir "colaborando" y declarar una vez se levante el secreto de sumario. "Si la UCO quiere registrar su vivienda hoy mismo, las puertas están abiertas", afirmó el letrado, añadiendo que "cualquier elemento que la UCO entienda que debe ser practicada se va a practicar, claro que sí".

