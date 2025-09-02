“Tengo 17 años y discuto mucho con mi novio”, teclea con asombrosa destreza una adolescente preocupada en el teclado minúsculo de su móvil. “En lugar de enfocarte en lo que él hace mal, intenta hablar de lo que tú sientes”, responde la máquina. Otro chaval escribe en su ordenador que en su clase le hacen el vacío. La respuesta metálica es fascinante: “sé tú mismo”. A preguntas duras y directas, respuestas de manual. Pero ésta es la tendencia y lo hemos comprobado: son multitud los jóvenes y adolescentes que resuelven sus problemas más íntimos con su nuevo “mejor amigo”: la inteligencia artificial.

Hablamos tanto con la IA que ya parece tu amigo

Preguntamos a jóvenes con la mayoría de edad recién estrenada: ¿usas la inteligencia artificial a modo de amigo o confidente?: “Sí”, responde tajante Ainhoa. “Pregunto qué puedo decirle a mi novio cuando se ha enfadado, a ver si lo he entendido mal. A ver qué opina ella”. Se refiere a la IA. Esa es “ella”. Lo curioso es que Ainhoa admite que “siempre me da la razón. Me siento mejor”. Nada que añadir. Lola lo admite también, y Kevin, e Inés: “lo usamos como psicólogo. Tanto hablar con la máquina parece tu amigo. Parece que estás con alguien de confianza, no te da miedo a expresar lo que sientes. Te conoce. Encima nosotros nos dejamos conocer muy bien. No tenemos miedo, expresamos nuestros problemas que no conocen ni nuestros padres o nuestros amigos”.

Preguntar hasta escuchar lo que queremos oír

Arancha admite el temor que le daría saber que su hija adolescente le preguntara a Chat GPT qué hacer ante un primer encuentro a solas con su novio: “no sé qué contexto le va a meter una IA en la cabeza”. Silvia Álava, psicóloga especializada en infancia y adolescencia reconoce que es una situación que están advirtiendo entre los profesionales: “En las consultas vemos que la IA está favoreciendo en los jóvenes la rumiación. Nos quedamos dándole vueltas que no nos llevan a ningún sitio. Esto está incrementando síntomas de ansiedad y depresión”. Quizá la IA aún no tenga todas las respuestas a las inquietudes de la mente de un chaval.

