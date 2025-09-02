Última hora
Un hombre armado se da a la fuga en Alfafar tras disparar a un vecino: "Escuché unos golpes que resultaron ser tiros"
Armado con una escopeta, un vecino de Alfafar ha escapado a un cordón policial. Después de atrincherarse en su casa durante horas, ha disparado a un vecino que aún se encuentra en estado grave.
Los vecinos de Alfafar (Valencia), temen por sus vidas desde anoche, cuando un hombre se atrincheró en su domicilio con una escopeta. Tras herir gravemente a uno de sus vecinos, se encerró en su domicilio durante varias horas.
Ahora, el hombre ha escapado al cordón policial y se ha fugado con su arma. Algunos vecinos testigos de su atrincheramiento aseguran que el hombre ha huido con otro implicado en la pelea.
"Escuché unos golpes que resultaron ser tiros", advierte un vecino de Alfafar. Estos temen que este individuo pueda atacar a alguien más, aunque confían en la operación jaula que está llevando a cabo la policía.
El vecino que resultó herido con tres tiros sigue en estado grave, mientras que el autor de los disparos continúa en paradero desconocido. Sigue la última hora del caso, en directo en Y ahora Sonsoles.
