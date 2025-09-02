Muere un hombre al ser alcanzado por un rayo mientras daba de comer a su perro en Italia

Un hombre de 65 años de edad ha fallecido en Castelfiorentino, en la provincia de Florencia, en Italia, tras ser alcanzado por un rayo durante una tormenta mientras intentaba dar de comer a su mascota. El suceso tuvo lugar en la tarde del domingo, según han recogido los medios locales italianos. El rayo impactó en primer lugar en un cable que utilizaban para tender la ropa, y de forma posterior, en el comedero metálico de su mascota, que era un perro, antes de alcanzar finalmente al hombre.

Una vecina fue quien encontró el cuerpo del fallecido tendido en el suelo tras el paso de la tormenta y dio aviso a los servicios de emergencias, que al llegar no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Más sucesos similares

Este no ha sido el único caso de electrocución causado por tormentas eléctricas registrado en Italia en los últimos días. El viernes, el meteorólogo Lorenzo Sestini sufrió un gran susto cuando un rayo cayó muy cerca de él mientras buscaba a su gato en el jardín de su casa. En su caso, llevaba un paraguas en la mano y recibió una descarga que le provocó un ligero shock, aunque pudo recuperarse sin daños graves.

Las autoridades italianas recuerdan que, ante tormentas eléctricas, es fundamental evitar permanecer en espacios abiertos y alejarse de objetos metálicos, ya que aumentan el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Recomendaciones

Un rayo es una descarga eléctrica que se produce durante una tormenta de forma natural, debemos saber que aunque con el paso de los años se han convertido en un fenómeno muy popular para fotografías, es tanto bonito como peligroso. Y ante una tormenta eléctrica es imprescindible que sigamos las siguientes recomendaciones:

Si nos encontramos ante una tormenta eléctrica debemos evitar estar al aire libre, evitando playas, campos, zonas acuáticas o lugares altos.

Intentar refugiarnos en espacios interiores, nunca debajo de un árbol.

Mantener las puertas y ventanas de casa cerradas.

No utilizar aparatos que se encuentren enchufados a la corriente eléctrica.

