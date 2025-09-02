Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Tormenta eléctrica

Muere un hombre al ser alcanzado por un rayo mientras daba de comer a su perro en Italia

Un hombre de 65 años ha muerto en Castelfiorentino, en la provincia de Florencia, tras ser alcanzado por un rayo cuando iba a alimentar a su mascota.

Imagen de archivo de un rayo

Imagen de archivo de un rayoGetty

Publicidad

Natalia López
Publicado:

Un hombre de 65 años de edad ha fallecido en Castelfiorentino, en la provincia de Florencia, en Italia, tras ser alcanzado por un rayo durante una tormenta mientras intentaba dar de comer a su mascota. El suceso tuvo lugar en la tarde del domingo, según han recogido los medios locales italianos. El rayo impactó en primer lugar en un cable que utilizaban para tender la ropa, y de forma posterior, en el comedero metálico de su mascota, que era un perro, antes de alcanzar finalmente al hombre.

Una vecina fue quien encontró el cuerpo del fallecido tendido en el suelo tras el paso de la tormenta y dio aviso a los servicios de emergencias, que al llegar no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Más sucesos similares

Este no ha sido el único caso de electrocución causado por tormentas eléctricas registrado en Italia en los últimos días. El viernes, el meteorólogo Lorenzo Sestini sufrió un gran susto cuando un rayo cayó muy cerca de él mientras buscaba a su gato en el jardín de su casa. En su caso, llevaba un paraguas en la mano y recibió una descarga que le provocó un ligero shock, aunque pudo recuperarse sin daños graves.

Las autoridades italianas recuerdan que, ante tormentas eléctricas, es fundamental evitar permanecer en espacios abiertos y alejarse de objetos metálicos, ya que aumentan el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Recomendaciones

Un rayo es una descarga eléctrica que se produce durante una tormenta de forma natural, debemos saber que aunque con el paso de los años se han convertido en un fenómeno muy popular para fotografías, es tanto bonito como peligroso. Y ante una tormenta eléctrica es imprescindible que sigamos las siguientes recomendaciones:

  • Si nos encontramos ante una tormenta eléctrica debemos evitar estar al aire libre, evitando playas, campos, zonas acuáticas o lugares altos.
  • Intentar refugiarnos en espacios interiores, nunca debajo de un árbol.
  • Mantener las puertas y ventanas de casa cerradas.
  • No utilizar aparatos que se encuentren enchufados a la corriente eléctrica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Trump propone pagar 5.000 dólares a cada palestino que abandone Gaza y veta la entrada en EE UU al suprimir sus visados

A3 Noticias de la Mañana (07-08-25) Trump anuncia una posible reunión con Putin y plantea una cumbre con Zelenski

Publicidad

Mundo

La amenaza invisible de Rusia: el GPS de los aviones

La amenaza invisible de Rusia: las interferencias del GPS de los aviones que los pilotos detectan desde hace varios años

Imagen de archivo de un rayo

Muere un hombre al ser alcanzado por un rayo mientras daba de comer a su perro en Italia

Sudán arrasado

Más de 1.000 muertos en un deslizamiento de tierra que arrasa un pueblo entero en Sudán

Claves del asesinato de Matilde Muñoz
Asesinato de Mati

Claves e incógnitas del asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia

Maduro y Marco Rubio
Venezuela

Maduro acusa a EEUU de "secuestrar" a más de 70 niños venezolanos y culpa al secretario de Estado

Los tres líderes de las potencias en un momento de la cumbre
Cumbre Shanghái

China, Rusia e India 'sacan músculo' en Shanghái frente a los aliados occidentales de EEUU

Las tres potencias han reafirmado su apoyo militar y comercial frente a los aliados de EEUU.

La Flotilla 'Global Sumud' que partía hacia Gaza regresa a Barcelona por el mal tiempo
Gaza

La flotilla 'Global Sumud' que partió ayer hacia Gaza regresa a Barcelona por el mal tiempo

La Flotilla 'Global Sumud', que zarpó este domingo desde Barcelona rumbo a Gaza para tratar de romper el bloqueo israelí, ha tenido que regresar al puerto debido al mal tiempo. Tras unas horas de espera, la organización ha confirmado que retomaría la travesía.

A3 Noticias de la Mañana (07-08-25) Trump anuncia una posible reunión con Putin y plantea una cumbre con Zelenski

Trump propone pagar 5.000 dólares a cada palestino que abandone Gaza y veta la entrada en EE UU al suprimir sus visados

La reina Camila del Reino Unido.

La reina Camila revela que fue víctima de una agresión sexual durante la adolescencia

Niña de espaldas.

La muerte de una niña de 6 años después de que los médicos confundieran un tumor cerebral con un ojo vago

Publicidad