El Hormiguero arrasa en audiencias con su mejor arranque histórico con un 21,1% de cuota

El Hormiguero estrena su temporada 20 con el mejor arranque de la historia, un 21,1% de cuota y alzándose como lo más visto de la televisión con 2.347.000 espectadores de media y más de 4,8 M de espectadores únicos.

Bertín Osborne en El Hormiguero

Carmen Pardo
Publicado:

Antena 3 ha vuelto a demostrar su dominio en audiencias en este inicio de curso logrando la emisiones más vistas, en un ranking que encabezan El Hormiguero y las ediciones de Antena 3 Noticias, todos líderes absolutos.

A la cabeza se sitúa El Hormiguero, que estrena su 20ª temporada consiguiendo el mejor arranque de toda su historia, con un 21,1% de cuota. El programa que conduce Pablo Motos es líder absoluto y lo más visto de la TV con 2.347.000 seguidores de media y también la emisión con más espectadores únicos de la jornada con más de 4,8 millones, con la visita de Bertín Osborne y Sergio Ramos. Supera en +13,8 y +9,8 puntos a sus rivales y se lleva también el ‘minuto de oro’ más visto de la jornada a las 22.30 horas, cuando el programa de Antena 3 superaba los 2,6 millones de espectadores.

Bertín Osborne se moja sobre la polémica con el hijo que tiene con Gabriela Guillén

El cantante habló sin pelos en la lengua sobre toda la información vertida respecto al hijo que tiene con Gabriela Guillén y ha dado su opinion sobre las críticas recibidas tras la portada protagonizada en una revista del corazón.

Bertín Osborne habla sin pelos en la lengua sobre la polémica con su hijo: "A mí me la sopla"

Además el invitado tuvo un detalle con el presentador de El Hormiguero, Bertín Osborne sorprendió a Pablo Motos con un cesta llena de productos entre los que se encontraban aceite o huevos. El cantante también se divirtió con Trancas y Barrancas jugando a las 'Historias engañosas'.

Sergio Ramos entró en directo en la nueva temporada de El Hormiguero para hablar de una faceta desconocida en su vida, su pasión por la música. El futbolista ha sacado el tema 'Cibeles', una canción que ha arrasado en todas las plataformas digitales. "La música siempre ha sido algo que me ha marcado muy de cerca" ha confesado Ramos, una faceta que va a intentar seguir compaginando con su carrera deportiva.

Bertín Osborne en El Hormiguero
