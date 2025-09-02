De amigos a padres
Thomas y Maia deciden tener un hijo siendo amigos: "Está todo hablado, cuando conocemos a alguien, nos lo contamos"
Ambos tenían claro que querían ser padres y decidieron seguir adelante con su proyecto, pese a no ser pareja. Thomas y Maia nunca han tenido un vínculo romántico, pero comparten un proyecto de vida que aseguran que es libre y está lleno de amor.
Publicidad
Thomas y Maia se conocieron hace cuatro años, cuando él dirigía una obra de teatro en la que ella actuaba. Desde entonces ambos sintieron una conexión que iba más allá de lo profesional, pero siempre en el plano de la amistad.
Ambos tenían el sueño de ser padres, pero no querían que los problemas de pareja afectaran a su hijo. Por eso, decidieron tener un hijo juntos, con la libertad de dos amigos que se quieren y están comprometidos con un proyecto de vida común.
Tras gestar al niño de forma natural, nada cambió entre ellos. "Está todo hablado", nos cuentan, "cuando conocemos a alguien nos lo contamos, tenemos cada uno su habitación...".
Más Noticias
- Carmen Lomana confirma que tiene nuevo novio: "Se llama Antonio, es viudo e Inspector de Hacienda"
- Carmen Lomana recuerda el desplante de Bertín Osborne en una fiesta: "No pensaba que era tan impresentable"
- Un hombre armado se da a la fuga en Alfafar tras disparar a un vecino: "Escuché unos golpes que resultaron ser tiros"
Desde entonces, Thomas y Maia siempre han tenido muy claro lo que son: personas independientes que comparten piso y crianza, con un hijo que, según ellos, es fruto del amor más honesto que exista, el de la amistad. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
Publicidad