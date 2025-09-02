Thomas y Maia deciden tener un hijo siendo amigos: "Está todo hablado, cuando conocemos a alguien, nos lo contamos"

Thomas y Maia se conocieron hace cuatro años, cuando él dirigía una obra de teatro en la que ella actuaba. Desde entonces ambos sintieron una conexión que iba más allá de lo profesional, pero siempre en el plano de la amistad.

Ambos tenían el sueño de ser padres, pero no querían que los problemas de pareja afectaran a su hijo. Por eso, decidieron tener un hijo juntos, con la libertad de dos amigos que se quieren y están comprometidos con un proyecto de vida común.

Tras gestar al niño de forma natural, nada cambió entre ellos. "Está todo hablado", nos cuentan, "cuando conocemos a alguien nos lo contamos, tenemos cada uno su habitación...".

Desde entonces, Thomas y Maia siempre han tenido muy claro lo que son: personas independientes que comparten piso y crianza, con un hijo que, según ellos, es fruto del amor más honesto que exista, el de la amistad. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!