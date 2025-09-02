Antena 3 LogoAntena3
De amigos a padres

Thomas y Maia deciden tener un hijo siendo amigos: "Está todo hablado, cuando conocemos a alguien, nos lo contamos"

Ambos tenían claro que querían ser padres y decidieron seguir adelante con su proyecto, pese a no ser pareja. Thomas y Maia nunca han tenido un vínculo romántico, pero comparten un proyecto de vida que aseguran que es libre y está lleno de amor.

Tener un hijo siendo amigos

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Thomas y Maia se conocieron hace cuatro años, cuando él dirigía una obra de teatro en la que ella actuaba. Desde entonces ambos sintieron una conexión que iba más allá de lo profesional, pero siempre en el plano de la amistad.

Ambos tenían el sueño de ser padres, pero no querían que los problemas de pareja afectaran a su hijo. Por eso, decidieron tener un hijo juntos, con la libertad de dos amigos que se quieren y están comprometidos con un proyecto de vida común.

Tras gestar al niño de forma natural, nada cambió entre ellos. "Está todo hablado", nos cuentan, "cuando conocemos a alguien nos lo contamos, tenemos cada uno su habitación...".

Desde entonces, Thomas y Maia siempre han tenido muy claro lo que son: personas independientes que comparten piso y crianza, con un hijo que, según ellos, es fruto del amor más honesto que exista, el de la amistad. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

¡Increíble! Jorge Fernández presiente la opción que escoge Maite en el panel de Tú eliges

