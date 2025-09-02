Mika define a sus compañeros en su debut como coach de La Voz: “Yatra es un seductor competitivo y Malú, emocionante”

Mika vivió su debut como coach de La Voz en el FesTVal de Vitoria con la frescura y naturalidad que lo caracterizan. Ante el público y junto a su compañera Malú, el artista no dudó en ponerles adjetivos que reflejan tanto su personalidad como la química que ya se respira entre ellos.

De Sebastián Yatra dijo que era un “seductor competitivo”, destacando su encanto natural y el espíritu de superación que muestra en el programa. Sobre Pablo López, Mika no llegó a describirlo directamente, pero el propio Yatra lo definió como “intenso”, un comentario que provocó la rápida réplica de Malú: “No sé por qué lo dices”, entre risas.

La cantante andaluza también fue protagonista de uno de los momentos más divertidos. Mika, en tono de broma, la describió como “chiquita, pero peligrosa”, aunque acto seguido rectificó para definirla como una persona “emocionante”. Malú, que estaba presente, reaccionó con complicidad a las palabras del nuevo coach, confirmando la buena sintonía que reina en el equipo.

Con estas primeras pinceladas de humor y cercanía, Mika deja claro que su incorporación a La Voz promete aportar frescura, energía y momentos inolvidables a una de las ediciones más esperadas del talent show.