La nota de Mariló Montero a la entrevista de Pedro Sánchez: "Un cero a nivel político y personal"

La periodista Mariló Montero ha comenzado su valoración a la entrevista de Pedro Sánchez de manera contundente. Es de sobra conocido que no guarda muchas simpatías al actual presidente del Gobierno. Ya lo ha manifestado en más de una ocasión con anterioridad. Directamente expresaba la calificación que le daba: "Para mí el presidente del Gobierno es un cero a nivel político y a nivel personal".

"No tiene candor, no tiene emociones"

Se refería además a Pedro Sánchez como una persona deshumanizada y hacía también un vaticinio sobre el futuro de Sánchez: "Ganó por el físico y va a perder por el físico".

"Exceso de Votox"

Explicaba sus palabras la periodista, que advertía un desgaste en el presidente que le estaría pasando factura físicamente.

"Con una cara petrificada", que Mariló atribuye a una performance, parte de un papel que interpretaría Sánchez: "Se sabe ya el exceso de Votox, que está tratando de disimular".

Reprocha Mariló al presidente que no pueda controlar todas las emociones que "trata de disimular". Entiende la colaboradora de Espejo Público que así perdería una credibilidad que según ella tampoco tiene.

Insistía la periodista en el deterioro que percibe en Sánchez: "Está esquelético, tiene una cara cadavérica".

"Cejas tipo Zapatero"

Hacía un análisis más profundo del aspecto del rostro del presidente, destacando una sobresaliente "hondura" en sus ojos, que aprecia más redondeados de lo normal. Un aspecto en el que subraya también las ojeras y la expresión, y que en opinión de Montero es preocupante: "Tiene la piel destrozada".

Con el supuesto objetivo de lograr una mirada más incisiva, Mariló considera que PEdro Sánchez también "se ha puesto unas cejas tipo 'Zapatero'", que le recuerdan a las del expresidente socialista.

