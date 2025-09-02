Exclusiva
Carmen Lomana confirma que tiene nuevo novio: "Se llama Antonio, es viudo e Inspector de Hacienda"
Nuestra colaboradora le da una nueva oportunidad al amor y confirma en exclusiva en nuestro programa que tiene pareja. ¡No te pierdas todos los detalles sobre su nueva ilusión!
Carmen Lomana comienza la nueva temporada de Y ahora Sonsoles llena de energía... ¡e ilusión! La socialité ha confirmado en nuestro programa que vuelve a estar enamorada y que tiene pareja.
"Ya le conocía de antes, es amigo de Teresa Bueyes", confiesa. Según nos cuenta, ambos tienen relación desde hace mucho tiempo, pero no ha sido hasta hace unos meses que están juntos.
La nueva pareja de Carmen se llama Antonio y es un hombre viudo. "Es Inspector de Hacienda", nos cuenta, un dato que fue importante a la hora de conocerse.
Lomana empieza septiembre con un nuevo amor, del que pronto conoceremos más detalles. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
