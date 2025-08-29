La reacción de un ganadero que vio arder su finca por un incendio provocado por un joven: “Siento impotencia”

21 días han pasado desde que se desató esta oleada de incendios y 21 días lleva activo el incendio de Fasgar. En León las condiciones son muy favorables, pero anoche un incendio obligó de nuevo a desalojar la población de Berlanga del Bierzo. Fue un incendio provocado y ya ha sido detenido un joven de veinte años como presunto autor.

Varios factores impidieron que el incendio se convirtiese en una nueva catástrofe medioambiental y personal. Nuestra reportera, Silvia González, ha explicado algunas de las razones. En primer lugar, había muchos medios de extinción trabajando en incendios cercanos, así que se movilizaron hasta allí. En segundo lugar, que ese presunto responsable de 20 años fue rápidamente detenido por la Guardia Civil.

“Como había alto riesgo de que las llamas se reactivasen, no he dormido en toda la noche”

Uno de los focos más peligrosos se produjo en la finca de Alejandro, un ganadero que estuvo horas tratando de sofocar el fuego. Su terreno está rodeado por casas y allí prendieron durante horas unas bolas de hierba. Alejandro no ha dormido en toda la noche para vigilar el fuego: “Ayer estuvimos cerca de 7 horas tratando de deshacer las bolas de hierbas. Estuvimos humedeciéndolas con los bomberos y como había un alto riesgo de que las llamas se reactivasen me he quedado aquí para evitar una catástrofe”. “Que los dispositivos llegaran rápidamente fue la salvación”, ha destacado.

“Contra la intencionalidad no se puede hacer nada”

Una vez Alejandro se enteró de que el incendio había sido provocado por un joven de 20 años, dice que siente impotencia. “Hay cosas que se pueden evitar, pero contra la intencionalidad no se puede hacer nada”, ha dicho el ganadero. Preguntado por nuestra reportera, Alejandro ha asegurado que no conoce al presunto autor del incendio, pero que con la tarde que pasó ayer “estaba pendiente de lo que tenía, en vez de estar atento a eso”.

