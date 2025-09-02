Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

El destino sorprende a Bahar con la noticia más inesperada: su embarazo, esta noche en Renacer

Tras años de sacrificios por su familia, Bahar vuelve a soñar con ella misma y con el amor. Sin embargo, la vida le tiene guardada una sorpresa enorme: un embarazo inesperado que lo revoluciona todo.

El destino sorprende a Bahar con la noticia más inesperada: su embarazo, esta noche en Renacer

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

Bahar vive una de las semanas más intensas de su vida. Después de tantas dudas, por fin le da a Evren la respuesta que él tanto esperaba: se quiere casar con él. Entre besos y promesas de amor, todo parece volver a sonreírle.

Pero justo entonces, la rutina del hospital cambia su destino. Yildirim le recuerda que, tras el accidente que sufrió, debe hacerse varias pruebas, incluida una resonancia. Bahar acepta sin pensarlo demasiado, convencida de que es solo un trámite.

En los baños del hospital, siguiendo el protocolo, se hace un test de embarazo. Y allí, de repente, llega la sorpresa de su vida: está embarazada. Al ver las dos líneas del test, se queda en shock.

Bahar siempre se ha sacrificado por su familia, ha renunciado a su carrera por sus hijos y, cuando al fin parecía recuperar lo perdido como doctora y mujer, la vida le pone delante un nuevo reto. ¿Cómo se tomará Timur saber que Bahar espera un bebé de Evren? ¡Se avecinan más tensiones! Esta noche a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

El destino sorprende a Bahar con la noticia más inesperada: su embarazo, esta noche en Renacer

El destino sorprende a Bahar con la noticia más inesperada: su embarazo, esta noche en Renacer

Evren acepta un trabajo en Estados Unidos: ¿está dispuesto a dejarlo todo, incluso a Bahar?

Evren acepta un trabajo en Estados Unidos: ¿está dispuesto a dejarlo todo, incluso a Bahar?

Rengin conspira con Tura y planea destronar a Timur: “Quiero ser jefa médica”

Rengin conspira con Tura y planea destronar a Timur: “Quiero ser jefa médica”

Bahar ya no tiene dudas: tras una pelea con Timur, se pone el anillo y decide casarse con Evren
Renacer | 1 de septiembre

Bahar ya no tiene dudas: tras una pelea con Timur, se pone el anillo y decide casarse con Evren

La policía irrumpe en el teatro y detiene a Cem en el día más importante de su vida
Renacer | 1 de septiembre

La policía irrumpe en el teatro y detiene a Cem en el día más importante de su vida

Bahar y Efsun dejan a un lado sus diferencias en una charla que todas las mujeres deberían escuchar
Renacer | 1 de septiembre

Bahar y Efsun dejan a un lado sus diferencias en una charla que todas las mujeres deberían escuchar

Las dos mujeres han mantenido una intensa conversación que ha dado sus frutos.

Marta
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta empezará a asumir que Fina no va a volver

La joven descubrirá que también les ha mandado una carta a las chicas de la tienda.

Digna

Capítulo 383 de Sueños de libertad; 1 de septiembre: Digna, contra las cuerdas por culpa de don Pedro

Don Pedro

Pedro chantajea a Digna con denunciarla por la muerte de Jesús... ¡Si se marcha de casa!

Cristina

Cristina besa a Luis y... ¡Ambos se dan cuenta de que ha sido una mala idea!

Publicidad