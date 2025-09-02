El destino sorprende a Bahar con la noticia más inesperada: su embarazo, esta noche en Renacer

Bahar vive una de las semanas más intensas de su vida. Después de tantas dudas, por fin le da a Evren la respuesta que él tanto esperaba: se quiere casar con él. Entre besos y promesas de amor, todo parece volver a sonreírle.

Pero justo entonces, la rutina del hospital cambia su destino. Yildirim le recuerda que, tras el accidente que sufrió, debe hacerse varias pruebas, incluida una resonancia. Bahar acepta sin pensarlo demasiado, convencida de que es solo un trámite.

En los baños del hospital, siguiendo el protocolo, se hace un test de embarazo. Y allí, de repente, llega la sorpresa de su vida: está embarazada. Al ver las dos líneas del test, se queda en shock.

Bahar siempre se ha sacrificado por su familia, ha renunciado a su carrera por sus hijos y, cuando al fin parecía recuperar lo perdido como doctora y mujer, la vida le pone delante un nuevo reto. ¿Cómo se tomará Timur saber que Bahar espera un bebé de Evren? ¡Se avecinan más tensiones!