Las trece supersticiones de Terelu Campos: "Es capaz de salir despavorida de plató"

La hija mayor de María Teresa Campos tiene sus manías. Algunas más generales y otras que "le provocan convulsiones".

Terelu Campos

Publicado:

Terelu Campos ha confesado algunas de sus supersticiones. En primer lugar, cada vez que se encuentra en un espacio televisivo, antes de entrar en directo reza tres padres nuestros y tres aves maría. Otra de ellas es que cuando se levanta siempre se calza el pie izquierdo, nunca el derecho. Así como a la hora de brindar lo hace con la mano derecha.

Al igual que muchas personas, la hija de María Teresa Campos, no pasa la sal de mano en mano ni pasa por debajo de una escalera o andamio. Si ella va andando por la calle, observa como en su camino se cruza un gato negro o tiene que pasar por al lado, es capaz de dar la vuelta e irse por otro camino.

Sin embargo, Gema López y Nando Escribano nos amplían las manías que tiene la mayor de las Campos. Cuando protagoniza algún estreno televisivo siempre la podremos ver vestida de rojo, un color que da energía, fuerza y mucha pasión. Tiene las rosas amarillas como fetiche, aunque lo que no sabe es que traen mala suerte en el amor.

Cuando alguien menciona la palabra serpiente "es capaz de salir despavorida de plató" e incluso "le provoca convulsiones", señala Gema a quien "le consta" haberlo presenciado. Otra de sus supersticiones es que todo tiene que ir subrayado de color amarillo.

Lo guarda en un tupper

En cuanto a manías fuera de plató sorprende que cuando Terelu sale es capaz de llevar en un tupper su bebida y una cáscara de naranja a los bares. La colaboradora Pilar Vidal matiza en que "lo que lleva es la Coca Cola Light", aunque Gema López se revale de haberlo presenciado en directo: "Me vas a decir tú a mi lo que yo he visto".

La superstición número doce solo ocurre cuando hay luna llena. Cuando esto sucede enciende una cerilla y se queda observando al satélite. Y por último, a la hora de maquillarla siempre empezar por el ojo derecho. Si empieza por el izquierdo obliga a desmaquillarla y empezar por el derecho.

