Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Música

Los precedentes de Sergio Ramos: desde Jesulín e Isa P hasta Ana Obregón o Enrique Ponce

Cada vez son más los famosos que se lanzan al mundo musical. Analizamos algunos de las celebridades que también quisieron ser cantantes.

Antena 3

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Sergio Ramos no es el primero ni será el último en sacar una canción. Los famosos, tal vez por aburrimiento o por ganarse un sobresueldo, deciden formar parte de la industrial musical. El de Camas ya se estrenó junto con Canelita con la canción 'A quién le voy a contar mis penas', ahora se lanza solo con 'Cibeles'.

La verdad es que el sevillano no es la primera celebridad que se sale de su mundillo para meterse en la música. El torero Jesulín sorprendió en su momento con un disco, que por 20€ encuentras en plataformas de reventa, con temas como 'Toda' o 'El amor es un ciclón'. Otro personaje del mundo de la tauromaquia, el que fuera uno de los grandes toreros de nuestro país, Enrique Ponce, interpretó el sencillo 'Tus Besos' junto Materia Prima dejando constancia que también tiene arte para la música.

No fue el caso de la hija de Isabel Pantoja. En aquel entonces su hija conocida por Chabelita decidió cambiarse el nombre a 'Isa P' cuando lanzó su single 'Ahora estoy mejor', donde recibió duras críticas.

Baladas románticas

En el mundo del periodismo también hay quién quiere utilizar el micrófono para entonar. La pareja de presentadores de los 90, Ana Obregón y Ramón García, se atrevió sacando un álbum titulado 'Pienso en ti' con canciones que se hicieron virales como 'Morena' o 'Pienso en ti'.

Al igual que otra pareja, en este caso de nivel amoroso, Edmundo Arrocet y María Teresa Campos, anunciaron un álbum con temas como 'Un viejo amor'. Por otro lado, el exnovio de Marujita Díaz al que le sacaba 46 años, Dinio García se estrenó con una canción sensual bajo el título 'Hasiendo el amor'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

El vaticinio de Susana Díaz sobre la fecha de las próximas elecciones generales: "Entre diciembre y primavera"

Antena 3
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Sergio Ramos en el videoclip de su canción 'Cibeles'

Los precedentes de Sergio Ramos: desde Jesulín e Isa P hasta Ana Obregón o Enrique Ponce

Joaquín y Susana presentan Emparejados en el Festval de Vitoria

Joaquín y Susana presentan Emparejados en el Festval de Vitoria: "Los invitados han respondido a cosas que no esperábamos"

Mafia carnet conducir

Investigación Más Espejo: la venta ilegal de carnets de conducir

Karlos Arguiñano, sobre el postre de crumble de cerezas: "Cuando lo pruebes, te vas a acordar de mí"
Para 4 personas

Crumble de cerezas casero, de Karlos Arguiñano

Brócoli con champiñones y panceta
Para 4 personas

Aprende a disfrutar cocinando con tus hijos: Brócoli con champiñones y panceta de Karlos Arguiñano

Peligros de la IA en la adolescencia
Inteligencia artificial

“Es mi nuevo mejor amigo”: cada vez más jóvenes usan la IA como confidente o psicólogo

Comprobamos cómo los adolescentes usan Chat GPT para consultarle problemas íntimos y personales. Los profesionales advierten del riesgo de usar la Inteligencia Artificial como un “oráculo” que resuelve todos los problemas

Ana Dávila, consejera de Educación y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
Hortaleza

Ana Dávila denuncia dejadez tras la violación de una menor en Hortaleza: "Llevamos dos años pidiendo al Gobierno que actúe"

La Consejería trasladará en esta semana un total de 46 expedientes de menores que no se integran.

Alcalde de Valtierra

"Un señorito de esos nos cuesta miles de euros": el alcalde de Valtierra, tras sus polémicas palabras hacia los inmigrantes

Andrés Burguera

Pilar Vidal defiende al hijo de Andrés Pajares tras las críticas a su físico: "Detrás de estos cambios radicales igual hay otros problemas"

Bertín Osborne en El Hormiguero

El Hormiguero arrasa en audiencias con su mejor arranque histórico con un 21,1% de cuota

Publicidad