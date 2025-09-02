Los precedentes de Sergio Ramos: desde Jesulín e Isa P hasta Ana Obregón o Enrique Ponce

Sergio Ramos no es el primero ni será el último en sacar una canción. Los famosos, tal vez por aburrimiento o por ganarse un sobresueldo, deciden formar parte de la industrial musical. El de Camas ya se estrenó junto con Canelita con la canción 'A quién le voy a contar mis penas', ahora se lanza solo con 'Cibeles'.

La verdad es que el sevillano no es la primera celebridad que se sale de su mundillo para meterse en la música. El torero Jesulín sorprendió en su momento con un disco, que por 20€ encuentras en plataformas de reventa, con temas como 'Toda' o 'El amor es un ciclón'. Otro personaje del mundo de la tauromaquia, el que fuera uno de los grandes toreros de nuestro país, Enrique Ponce, interpretó el sencillo 'Tus Besos' junto Materia Prima dejando constancia que también tiene arte para la música.

No fue el caso de la hija de Isabel Pantoja. En aquel entonces su hija conocida por Chabelita decidió cambiarse el nombre a 'Isa P' cuando lanzó su single 'Ahora estoy mejor', donde recibió duras críticas.

Baladas románticas

En el mundo del periodismo también hay quién quiere utilizar el micrófono para entonar. La pareja de presentadores de los 90, Ana Obregón y Ramón García, se atrevió sacando un álbum titulado 'Pienso en ti' con canciones que se hicieron virales como 'Morena' o 'Pienso en ti'.

Al igual que otra pareja, en este caso de nivel amoroso, Edmundo Arrocet y María Teresa Campos, anunciaron un álbum con temas como 'Un viejo amor'. Por otro lado, el exnovio de Marujita Díaz al que le sacaba 46 años, Dinio García se estrenó con una canción sensual bajo el título 'Hasiendo el amor'.

