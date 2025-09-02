Antena 3 LogoAntena3
Alberto de Luna, el influencer que se gasta miles de euros en restaurantes: "Es una pasión, una afición"

El influencer ha llegado a pagar hasta 8000 euros en un restaurante.

Cuando Alberto de Luna era pequeño, iba con sus padres a restaurantes de lujo. A partir de ahí, el lo implementó en su día a día compartiéndolo por redes sociales, lo cual lo define como "una pasión, una afición". Conforme iba pasando el tiempo probaba más restaurantes.

El ticket más caro que ha pagado el influencer, que critica y opina en restaurantes, se estima en unos 8000 euros en un local en Ibiza, aunque matiza en que era entre cuatro, lo que hacen unos dos mil euros por persona. El vino con el precio más elevado que se ha tomado ha sido un Borgoña de unos 1.500 euros. Y en cuanto a comida lo más caro por lo que ha pagado han sido unas angulas.

Si nos centramos en el precio a pagar por el menú, el lugar donde de Luna ha pagado unos 900 euros ha sido en Nueva York, concretamente en un japonés. Aunque en muchas ocasiones afirma que va de invitado para que comparta una buena crítica, pero en la gran mayoría de restaurantes se echan para atrás porque tiene varias condiciones: "Primero tengo que contar si me ha gustado".

Los tickets

En 'Espejo Público' analizamos los tickets que publica el influencer en sus redes. Uno de ellos hace un total de 6.790 euros. Otro de ellos es de 3.867,50 euros, donde un Wagyu Gallego 120 días tuvo un coste de 307,50 euros. Mientras que el más caro hace una suma de 8.837,60 euros por un champán "que no volvería a pedir", apunta, con un precio de 1500 euros.

De Luna, abogado y autónomo, no puede concretar el precio exacto que se gasta en comida. Estima entre un 10 y 15% de su sueldo en comida, pero "como colaboro con muchas marcas y lo que recibo extra lo destino a esto".

"Hace diez años me preguntas y nunca lo hubiera pensado", pero sugiere que quien sabe si "me va mejor en la vida", me gasto 3.000€ por persona. Además cree que el límite del techo lo ha tocado con los dos mil euros por persona.

