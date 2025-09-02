Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

No te lo pierdas

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todas las novedades del mercado negro de citas de la Seguridad Social

Cada vez es más complicado pedir una cita en la Seguridad Social. En Y ahora Sonsoles destapamos el mercado de citas fraudulentas que existe en paralelo a las oficinas.

Sonsoles Ónega

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La saturación de la Seguridad Social ha hecho que obtener una cita para trámites de jubilación o prejubilación sea toda una odisea. Las largas demoras y la falta de disponibilidad han dado pie a la creación de mercados paralelos en los que algunos ofrecen citas a cambio de dinero, generando aún más frustración entre quienes necesitan resolver con urgencia su situación administrativa.

Mercado negro jubilación

Muchos locutorios o vendedores independientes por internet ofrecen citas que pueden alcanzar hasta los 50 euros. Pero, ¿de dónde las sacan? ¿Trabajan con ayuda de los funcionarios de la Seguridad Social?

Esta tarde, analizamos el mercado negro de las citas, así como la entrevista que dio Bertín Osborne en El Hormiguero. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sonsoles Ónega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todas las novedades del mercado negro de citas de la Seguridad Social

Terelu Campos

Las trece supersticiones de Terelu Campos: "Es capaz de salir despavorida de plató"

Mariló, sobre Sánchez

La nota de Mariló Montero a la entrevista de Pedro Sánchez: "Un cero a nivel político y personal"

¡Increíble! Jorge Fernández presiente la opción que escoge Maite en el panel de Tú eliges
Mejores momentos | 2 de septiembre

¡Increíble! Jorge Fernández presiente la opción que escoge Maite en el panel de Tú eliges

Jorge Fernández hace una súper petición: “¡Qué me digan dónde es esto!”
Mejores momentos | 2 de septiembre

Jorge Fernández hace una súper petición: “¡Qué me digan dónde es esto!”

Jorge Fernández harto de decir que no: “No sé si alguna vez he dicho tantas veces que no en una prueba de velocidad”
Mejores momentos | 2 de septiembre

Jorge Fernández harto de decir que no: “No sé si alguna vez he dicho tantas veces que no en una prueba de velocidad”

Los concursantes de La ruleta de la suerte no eran capaces de resolver el panel de la canción.

Sergio Ramos en el videoclip de su canción 'Cibeles'
Música

Los precedentes de Sergio Ramos: desde Jesulín e Isa P hasta Ana Obregón o Enrique Ponce

Cada vez son más los famosos que se lanzan al mundo musical. Analizamos algunos de las celebridades que también quisieron ser cantantes.

Joaquín y Susana presentan Emparejados en el Festval de Vitoria

Joaquín y Susana presentan Emparejados en el Festval de Vitoria: "Los invitados han respondido a cosas que no esperábamos"

Mafia carnet conducir

Investigación Más Espejo: la venta ilegal de carnets de conducir

Karlos Arguiñano, sobre el postre de crumble de cerezas: "Cuando lo pruebes, te vas a acordar de mí"

Crumble de cerezas casero, de Karlos Arguiñano

Publicidad