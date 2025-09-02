No te lo pierdas
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todas las novedades del mercado negro de citas de la Seguridad Social
Cada vez es más complicado pedir una cita en la Seguridad Social. En Y ahora Sonsoles destapamos el mercado de citas fraudulentas que existe en paralelo a las oficinas.
La saturación de la Seguridad Social ha hecho que obtener una cita para trámites de jubilación o prejubilación sea toda una odisea. Las largas demoras y la falta de disponibilidad han dado pie a la creación de mercados paralelos en los que algunos ofrecen citas a cambio de dinero, generando aún más frustración entre quienes necesitan resolver con urgencia su situación administrativa.
Muchos locutorios o vendedores independientes por internet ofrecen citas que pueden alcanzar hasta los 50 euros. Pero, ¿de dónde las sacan? ¿Trabajan con ayuda de los funcionarios de la Seguridad Social?
Esta tarde, analizamos el mercado negro de las citas, así como la entrevista que dio Bertín Osborne en El Hormiguero. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!
