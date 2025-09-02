Antena 3 LogoAntena3
Emoción, garra y pasión en el escenario: Malú afronta una nueva temporada como coach de La Voz 2025

Con más de dos décadas de trayectoria y una carrera plagada de éxitos, Malú vuelve al programa que la ha visto brillar como una de las coaches más queridas del formato.

Malú, coach en Antena 3

Malú es sinónimo de fuerza, garra y emoción. Desde sus primeros pasos en la música con apenas 15 años, la artista madrileña ha forjado una carrera sólida que la ha convertido en referente indiscutible del pop en España. Con más de una docena de discos de estudio y giras multitudinarias, ha logrado conectar con varias generaciones de fans que encuentran en su voz una mezcla única de pasión y entrega.

Premios, discos multiplatino y una larga lista de colaboraciones con artistas nacionales e internacionales avalan su trayectoria. Pero más allá de los números, Malú destaca por su autenticidad y por una forma de entender la música que la hace única.

En La Voz, Malú afronta ya su cuarta temporada como coach en Antena 3. Desde su estreno en la cadena, la artista ha sido una de las presencias más esperadas en las sillas rojas, siempre aportando experiencia, intensidad y una visión única de la música. Sin embargo, todavía no ha logrado llevar a ninguno de sus talents a ganar el formato en Antena 3.

En varias ediciones, Malú ha llegado a la gran final sin representación en el escenario, quedando fuera de la última batalla por el título, pero ella no se rinde y sabe el enorme talento que consigue cada año en su equipo.

A lo largo de estos años, la cantante también ha estado acompañada por diferentes asesores: Beret, Abraham Mateo y Prince Royce han sumado talento y energía a su equipo durante en las pasadas ediciones.

Pese a ello ano conseguir la victoria, Malú se mantiene como una de las coaches más carismáticas y queridas por la audiencia, capaz de transmitir a los concursantes toda la pasión que siente por la música y la entrega absoluta que la caracteriza. Tal es así, que el año pasado consiguió algo histórico: fue la primera coach en cerrar equipo a falta de una Audición.

Malú no deja de intentarlo y este año espera tener en su equipo a la mejor voz de este país. ¡Muy pronto, en Antena 3!

