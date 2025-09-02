Unos caballos sueltos ponen en riesgo de nuevo la seguridad vial en las carreteras de Huelva

Se ha vuelto a abrir el debate sobre el riesgo que supone que los caballos campen a sus anchas por las carreteras de la provincia de Huelva. Un nuevo video grabado este domingo en la vía que conecta Lucena del Puerto con Mazagón denuncia este peligro para los conductores. En las imágenes, compartidas a través de redes sociales, se pueden ver a un grupo de equinos que trota en mitad del asfalto. El conductor se ve obligado a reducir la velocidad, mientras que los animales se desvían hacia el campo.

La denuncia pública llega de la mano de José Antonio Cabrera, portavoz de la Fundación Fuente Clara Mateos, creada en memoria de su hija, fallecida en un siniestro de tráfico provocado por unos mulos sueltos. Cabrera ha vuelto a alzar la voz para reclamar medidas urgentes que pongan fin a una situación que, según él, es una constante en las carreteras onubenses. “Solo le pido a Dios que nadie más muera como mi hija, pero desde luego es un milagro que en este mes de agosto por estas carreteras de Lucena hacia Mazagón nadie haya tenido un accidente” publica junto al video en su perfil.

Cabrera acusa directamente a las administraciones competentes de inacción. Señala tanto a los ayuntamientos de la zona como a la Junta de Andalucía, de no poner en marcha medidas contra esta actitud negligente de los propietarios de animales. “Junta de Andalucía no hacéis nada para acabar con esto. Ayuntamiento de Lucena del Puerto estáis a punto de tener muertos en vuestras carreteras por equinos sueltos. Juanma Moreno sigue con la sonrisa mientras en esta zona se pueden matar las personas. Cuando mires a los ojos de tus hijos acuérdate de mi hija Fuente Clara Cabrera Mateos” denuncia el portavoz de la Fundación Fuente Clara Mateos

Por suerte este último episodio de equinos en libertad no ha producido ninguna colisión, pero según José Antonio Cabrera, estos caballos han estado a punto de generar varios accidentes que podrían haber provocado muertes. En su denuncia pública, este padre se pregunta, si se hubiera producido algún fallecimiento “¿de quién es la responsabilidad? ¿del alcalde del Lucena? ¿del delegado de agricultura, Álvaro Burgos? ¿del SEPRONA? ¿del presidente de la Junta de Andalucía?”. Reclama más vigilancia, sanciones a los propietarios y un mayor compromiso institucional. Mientras tanto, conductores y vecinos temen que la próxima noticia ya no sea un video de denuncia, sino una tragedia que pudo haberse evitado.

El dolor por la pérdida es el motor de la lucha

La llama cariñosamente “mi Morenita Bonita”. El 17 de abril de 2024, Fuente Clara Cabrera Mateos, de 25 años, perdió la vida en un accidente cuando su vehículo impactó contra dos mulos que cruzaban la carretera entre Bonares y Rociana del Condado. Su madre, que viajaba como copiloto, resultó herida de gravedad. La joven era hija de José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva, quien desde entonces mantiene una batalla incansable contra este peligro en la vía. Busca evitar que otras familias sufran la misma tragedia.

“Mi hija murió por culpa de un desalmado que dejó los animales sueltos. Su muerte se podría haber evitado”, repite Cabrera, que acusa a las administraciones de permitir durante años esta práctica.

Para transformar el dolor en acción, hace un año, el 1 de septiembre, se constituyó en Huelva la Asociación Víctimas de Accidentes de Tráfico con Animales Fuente Clara Cabrera Mateos, cuyo objetivo es exigir justicia y concienciar sobre un problema que ya ha costado vidas. Cabrera insiste en que “ni uno más, ni una más” debe morir en las carreteras por culpa de animales en libertad y reclama la implicación de vecinos, testigos y administraciones

