Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Famosos

Carmen Lomana recuerda el desplante de Bertín Osborne en una fiesta: "No pensaba que era tan impresentable"

Nuestra colaboradora ha recordado un encontronazo que tuvo con Bertín después de recriminarle su actitud y sus palabras hacia Gabriela Guillén. "Le fui a saludar y me largó", ha confesado.

Carmen Lomana

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Bertín Osborne vuelva a colocarse en el punto de mira tras protagonizar recientemente una portada con su hijo. Tras meses negando que el niño fuera suyo y cargando contra Gabriela Guillén, este abraza la paternidad, dispuesto a empezar de cero.

bertin

Carmen Lomana fue una de las más críticas con Bertín cuando hizo aquellas declaraciones. "No me había parecido bien que hablase así de un hijo que yo estaba segura de que era suyo", recuerda.

Aquellas críticas le costaron su amistad con Bertín, que asegura que durante años fue fuerte. "Yo le quiero mucho, pero es muy soberbio, no pensé que se había enfadado conmigo", advierte, "le fui a saludar en una fiesta y me largó".

Desde entonces, Bertín Osborne tiene bloqueado a Carmen Lomana en el teléfono, aunque ella lo tiene claro: "Es él el que habla, él es su peor enemigo". ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Carmen Lomana

Carmen Lomana recuerda el desplante de Bertín Osborne en una fiesta: "No pensaba que era tan impresentable"

Atrincherado en Alfafar

Un hombre armado se da a la fuga en Alfafar tras disparar a un vecino: "Escuché unos golpes que resultaron ser tiros"

Alberto de Luna

Alberto de Luna, el influencer que se gasta miles de euros en restaurantes: "Es una pasión, una afición"

Sonsoles Ónega
No te lo pierdas

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todas las novedades del mercado negro de citas de la Seguridad Social

Terelu Campos
Terelu

Las trece supersticiones de Terelu Campos: "Es capaz de salir despavorida de plató"

Mariló, sobre Sánchez
Pedro Sánchez

La nota de Mariló Montero a la entrevista de Pedro Sánchez: "Un cero a nivel político y personal"

La entrevista concedida por el presidente del Gobierno ha suscitado numerosas reacciones. Una de las que más han llamado la atención en Más Espejo ha sido la de la periodista Mariló Montero, que no ha escatimado en críticas.

¡Increíble! Jorge Fernández presiente la opción que escoge Maite en el panel de Tú eliges
Mejores momentos | 2 de septiembre

¡Increíble! Jorge Fernández presiente la opción que escoge Maite en el panel de Tú eliges

Las vibras de la concursante del atril azul, Maite, se ven de lejos y esto ha provocado que Jorge Fernández, solo con verla, ha sabido que opción escogería.

Jorge Fernández hace una súper petición: “¡Qué me digan dónde es esto!”

Jorge Fernández hace una súper petición: “¡Qué me digan dónde es esto!”

Jorge Fernández harto de decir que no: “No sé si alguna vez he dicho tantas veces que no en una prueba de velocidad”

Jorge Fernández harto de decir que no: “No sé si alguna vez he dicho tantas veces que no en una prueba de velocidad”

Sergio Ramos en el videoclip de su canción 'Cibeles'

Los precedentes de Sergio Ramos: desde Jesulín e Isa P hasta Ana Obregón o Enrique Ponce

Publicidad