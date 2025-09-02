Carmen Lomana recuerda el desplante de Bertín Osborne en una fiesta: "No pensaba que era tan impresentable"

Bertín Osborne vuelva a colocarse en el punto de mira tras protagonizar recientemente una portada con su hijo. Tras meses negando que el niño fuera suyo y cargando contra Gabriela Guillén, este abraza la paternidad, dispuesto a empezar de cero.

Carmen Lomana fue una de las más críticas con Bertín cuando hizo aquellas declaraciones. "No me había parecido bien que hablase así de un hijo que yo estaba segura de que era suyo", recuerda.

Aquellas críticas le costaron su amistad con Bertín, que asegura que durante años fue fuerte. "Yo le quiero mucho, pero es muy soberbio, no pensé que se había enfadado conmigo", advierte, "le fui a saludar en una fiesta y me largó".

Desde entonces, Bertín Osborne tiene bloqueado a Carmen Lomana en el teléfono, aunque ella lo tiene claro: "Es él el que habla, él es su peor enemigo". ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!