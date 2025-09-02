Mejores momentos | 2 de septiembre
¡Increíble! Jorge Fernández presiente la opción que escoge Maite en el panel de Tú eliges
Las vibras de la concursante del atril azul, Maite, se ven de lejos y esto ha provocado que Jorge Fernández, solo con verla, ha sabido que opción escogería.
En el panel de Tú eliges existían dos opciones, el panel del amor y llegó el aguafiestas. Jorge Fernández sabía a la perfección de antemano que opción escogería la concursante del atril azul.
Maite ha elegido la opción esperada por Jorge Fernández, el presentador no se había equivocado.
