Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 2 de septiembre

¡Increíble! Jorge Fernández presiente la opción que escoge Maite en el panel de Tú eliges

Las vibras de la concursante del atril azul, Maite, se ven de lejos y esto ha provocado que Jorge Fernández, solo con verla, ha sabido que opción escogería.

¡Increíble! Jorge Fernández presiente la opción que escoge Maite en el panel de Tú eliges

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

En el panel de Tú eliges existían dos opciones, el panel del amor y llegó el aguafiestas. Jorge Fernández sabía a la perfección de antemano que opción escogería la concursante del atril azul.

Maite ha elegido la opción esperada por Jorge Fernández, el presentador no se había equivocado.

¡Pincha en el vídeo y descubre el panel que ha escogido Maite!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Alberto de Luna

Alberto de Luna, el influencer que se gasta miles de euros en restaurantes: "Es una pasión, una afición"

Sonsoles Ónega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todas las novedades del mercado negro de citas de la Seguridad Social

Terelu Campos

Las trece supersticiones de Terelu Campos: "Es capaz de salir despavorida de plató"

Mariló, sobre Sánchez
Pedro Sánchez

La nota de Mariló Montero a la entrevista de Pedro Sánchez: "Un cero a nivel político y personal"

¡Increíble! Jorge Fernández presiente la opción que escoge Maite en el panel de Tú eliges
Mejores momentos | 2 de septiembre

¡Increíble! Jorge Fernández presiente la opción que escoge Maite en el panel de Tú eliges

Jorge Fernández hace una súper petición: “¡Qué me digan dónde es esto!”
Mejores momentos | 2 de septiembre

Jorge Fernández hace una súper petición: “¡Qué me digan dónde es esto!”

El presentador cree que no se puede pedir un traje por internet y que te quede ideal.

Jorge Fernández harto de decir que no: “No sé si alguna vez he dicho tantas veces que no en una prueba de velocidad”
Mejores momentos | 2 de septiembre

Jorge Fernández harto de decir que no: “No sé si alguna vez he dicho tantas veces que no en una prueba de velocidad”

Los concursantes de La ruleta de la suerte no eran capaces de resolver el panel de la canción.

Sergio Ramos en el videoclip de su canción 'Cibeles'

Los precedentes de Sergio Ramos: desde Jesulín e Isa P hasta Ana Obregón o Enrique Ponce

Joaquín y Susana presentan Emparejados en el Festval de Vitoria

Joaquín y Susana presentan Emparejados en el Festval de Vitoria: "Los invitados han respondido a cosas que no esperábamos"

Mafia carnet conducir

Investigación Más Espejo: la venta ilegal de carnets de conducir

Publicidad