La protagonista de la 'kiss cam' del año habla por primera vez tras su infidelidad: "Fue inapropiado..."

El concierto de Coldplay celebrado en Boston el pasado 16 de julio acabó convirtiéndose en un fenómeno viral gracias a su kiss cam. A través de sus imágenes, se destapó una infidelidad entre Andy Byron, CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, su directora de RRHH.

El instante clave se produjo durante la canción 'Viva la Vida', donde la banda que lidera Chris Martin activó las cámaras para enfocar a las distintas parejas del público. En una de las tomas aparecieron en las pantallas Byron y Cabot: él estaba detrás de ella rodeando su cuerpo con sus brazos, con las manos entrelazadas, bailando al ritmo de la canción.

La exposición pública de la infidelidad tuvo consecuencias inmediatas para ambos, que terminaron perdiendo su puesto en la empresa. Días después del concierto, Byron anunció oficialmente su dimisión. Seis meses más tarde, Cabot ha roto su silencio en una entrevista concedida a The New York Times.

"El precio que acepté pagar"

"Tomé una mala decisión. Me eché un par de High Noons, bailé y me comporté inapropiadamente con mi jefe. Eso es todo", explicó en un primer momento al referirse a lo sucedido.

La directiva asumió su responsabilidad y aseguró que decidió apartarse de su trayectoria profesional como consecuencia de lo ocurrido: “Ese es el precio que acepté pagar”.

Kristin Cabot ha relatado su versión de los hechos en una entrevista con el diario The New York Times, donde ha confirmado que mantuvo una conversación con sus hijos tras la repercusión mediática del caso.