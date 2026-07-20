Jorge Fernández consuela a Ana en un panel final imposible: “No te sientas culpable porque no se ve nada”

Ana ha sido la que más dinero ha logrado acumular en este programa de La ruleta de la suerte. La concursante del atril rojo se ha ido a jugar la Gran final con 1.575 euros. En esta recta final del programa, Jorge Fernández le ha animado a ir a por todas: “Vamos a ver si podemos acumular algo más”.

Pero para poder sumar más dinero, Ana tenía que resolver el panel final y lo cierto es que la cosa no estaba para nada fácil… Tras revelar las consonantes y la vocal propuestas por el programa, la concursante se ha llevado las manos a la cara, ¡tan solo había tres letras! Además, ni la pista ‘Tres saltos’, ni las opciones de la concursante han servido de mucha más ayuda para resolver las palabras ocultas.

La concursante no ha podido proponer ni un solo salto antes de que el tiempo se acabara y el presentador le ha tranquilizado: “No te sientas culpable porque no se ve nada”. La realidad es que las palabras no eran demasiado difíciles, pero las letras propuestas no han estado acertadas… ‘Clavado, plancha y bomba’ han sido los tres saltos que le han costado a Ana los 2.000 euros que escondía el sobre azul. ¡Qué pena! No te pierdas el vídeo. ¿Y tú, habrías podido resolver el panel?

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