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Mejores momentos | 20 de julio

“¡Vaya panel sin hacer nada!”: La mala suerte de José se convierte en 950 euros caídos del cielo para Ana

José vive el lado oscuro de La ruleta al encadenar un 'Se lo doy' y un 'Pierde turno' en cuestión de segundos. Su compañera Ana solo ha tenido que recoger el regalo, resolver el panel sin ni siquiera tirar y embolsarse 950 euros limpios.

“¡Vaya panel sin hacer nada!”: La mala suerte de José se convierte en 950 euros caídos del cielo para Ana

“¡Vaya panel sin hacer nada!”: La mala suerte de José se convierte en 950 euros caídos del cielo para Ana

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Marta Jorge
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El arranque de este programa de La Ruleta de la Suerte ha sido de lo más intenso. José ha comenzado pisando fuerte y ha logrado acumular 950 eurazos. Sin embargo, a pesar de comprar varias vocales para intentar asegurar la jugada, el concursante del atril azul seguía sin ver claro el panel, lo que le ha obligado a arriesgar sus casi 1.000 euros con una desafortunada tirada, que finalmente le ha dejado sin nada.

El concursante del atril azul ha caído directo en el temido gajo del ‘Se lo doy’ y se ha tenido que despedir de todo su dinero, que se lo ha entregado a Ana. Por si fuera poco, aunque ha podido seguir jugando, su siguiente tirada ha terminado de hundirlo por completo al caer en el ‘Pierde turno’.

“José no lo podía haber hecho mejor”, ha bromeado Jorge Fernández con Ana, a quien su compañero le ha dejado la victoria en bandeja. Con 950 euros caídos del cielo, la concursante ha decidido no tentar a la suerte y ha resuelto el panel al instante para embolsarse el dinero. El propio presentador no ha dudado en recalcar la increíble suerte que ha tenido: “No has hecho nada y casi te llevas 1.000 euros”. ¡No te pierdas este arranque de programa en el vídeo!

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